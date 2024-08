Ducelia Echevarría se quiebra al recordar sus duros inicios en Lima: "Las cucarachas estaban en el arroz"

Ducelia Echevarría, conocida por su participación en "Esto es Guerra", sorprendió a todos al contar su dura historia de vida antes de ser famosa. En una entrevista, la exguerrera no pudo evitar quebrarse al recordar los momentos difíciles que enfrentó cuando llegó a Lima, embarazada y sin dinero.

Ducelia Echevarría, exintegrante de "Esto es Guerra", dejó ver su lado más vulnerable al contar los difíciles momentos que vivió antes de convertirse en una figura conocida. En una emotiva entrevista con Ricardo Rondón para su podcast "Rondón Tolón", Ducelia reveló que, cuando llegó a Lima desde Pozuzo, la vida no fue nada fácil. Con solo 950 soles al mes, apenas podía cubrir lo más básico.

"Me dieron ropa, zapatitos y cosas para mi hija, cosas que hasta ahora tengo guardadas" , recordó con gratitud.

Insectos en la comida. Ducelia también habló sobre lo difícil que era mantener la comida en buen estado en el lugar donde vivía. A menudo, la comida se contaminaba con insectos.

Pese a todas las adversidades, Ducelia agradeció a sus amigos por estar siempre a su lado cuando más los necesitaba.

"Ellos me ayudaron mucho, me daban lo que podían para mi hija y esas cosas las tengo guardadas hasta hoy" , dijo emocionada. Para ella, ese apoyo fue fundamental para poder salir adelante y sobrellevar la crisis que enfrentaba en ese momento.

Durante la entrevista, también se tocó el tema de su vida amorosa y de su paso por la televisión. Uno de los temas más comentados fue su relación con Israel Dreyfus, figura de "Combate". Sin embargo, Ducelia aclaró que nunca estuvo enamorada de él, aunque sí le gustaba.

"Sí me gustó, me pareció muy bonito. No vivía enamorada, pero sí era muy lindo. Aunque cuando estaba en 'Combate' era muy tosco, muy malo", confesó entre risas.