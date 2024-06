Eddy Herrera vuelve a Perú para dar concierto: "El amo y señor del merengue" celebra 35 años en la música

Eddy Herrera, reconocido como el "amo y señor del merengue", está de regreso en el Perú para brindar un espectacular concierto junto a toda su orquesta. El artista, que brilla con luz propia, celebra 35 años en la música el sábado 07 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María, en un evento que reunirá a grandes artistas en un mismo escenario.

La trayectoria de Eddy Herrera habla por sí sola, pues es considerado por la crítica como el artista del género más exitoso de América Latina. Ahora regresa a territorio peruano para celebrar por todo lo alto sus 35 años de carrera. El cantante dominicano de merengue destaca que nuestro país es parte de su vida, su historia musical y le debe mucho tras batallar tantos años en la industria.

"Hoy Eddy Herrera les debe un agradecimiento inmenso a los fans por todo lo que me dan. Perú siempre me ha dado su amor, cariño y me siento feliz y honrado de celebrar 35 años", afirmó el artista.