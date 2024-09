Edson Dávila y su tremenda trolleada a Melissa Klug sobre la 'Virgen Aparecida' ¿No sabe la oración?

Durante la reciente emisión de 'América Hoy', Melissa Klug fue la invitada en el programa. Ante ello, el conductor del magazine, Edson Dávila, decidió consultarle a Melissa Klug sobre el rezo a la 'Virgen Aparecida'. Incluso, Janet Barboza se mostró intrigada al respecto.

Ante ello, la reacción de la 'Blanca de Chucuito' no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales, pues no respondió directamente a la consulta del popular Giselo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fiel a su estilo, el conductor de América Hoy, Edson Dávila, decidió consultarle a Melissa Klug sobre cómo es el rezo de la 'Virgen Aparecida', pues la chalaca había mencionado anteriormente que era muy devota y que, por tal motivo, viajaba muy seguido a Brasil.

Tras ello, Janet Barboza se mostró intrigada con la consulta de Edson Dávila y le volvió a preguntar a Melissa Klug. "Lo que dice él es cómo se le reza a la virgen aparecida", preguntó la popular 'rulitos'. No obstante, Melissa Klug fue bastante puntual en su respuesta. "Como le rezas a todos los santos. Yo no me arrodillo", agregó la 'Chalaca'.