¡El próximo invitado! Jonathan Maicelo hablará de Samantha Batallanos en 'El Valor de la Verdad'

El boxeador Jonathan Maicelo ha estado en medio de muchos conflictos con otros artistas y relaciones relacionadas con violencia. Es así como en esta ocasión se sentará en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para contarlo todo.

El programa de Beto Ortiz reveló a su siguiente invitado en 'El Valor de la Verdad' y anunció al boxeador Jonathan Maicelo respondiendo las preguntas en el sillón rojo. En el adelanto del programa de este domingo 11 de mayo, se vio algunas de las respuestas que daría el deportista.

Lo que llama la atención es que el boxeador estará hablando de la relación amorosa que mantuvo con Samantha Batallanos. Como se recuerda, la modelo denunció al empresario por agresión física y aún después de ese acto, se volvieron a unir en una relación.

"¿Le metiste un puñete a Samantha Batallanos?", le pregunta en un inicio Beto Ortiz y Maicelo responde manera incómoda: "Esa palabra no me gusta ¿sabes? me da cólera a mí", pero el conductor agrega: "A mí tampoco me gusta, pero es la verdad". Luego, se escucha decir: "Yo me echo la culpa de absolutamente todo (...) la llamé llorando incluso".