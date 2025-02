Ely Yutronic se sincera sobre el amor y la infidelidad: "Soy de la vieja escuela"

La periodista Ely Yutronic, conocida por su trabajo en "ATV Noticias", habló sobre el amor, la fidelidad y lo que realmente la conquista en una relación. A pesar de haber nacido en Chile, asegura que el Perú es su hogar y que disfruta cada etapa de su vida con gratitud y entusiasmo.

Ely Yutronic confiesa cómo debe ser su pareja ideal

El amor según Ely Yutronic. Para la periodista de "ATV Noticias", los regalos caros no son lo que la enamoran, sino los detalles sinceros y la caballerosidad.

"A mí con la caballerosidad, yo soy de la vieja escuela. A mí que me escriban una carta y me derrito, pero a mano, no por WhatsApp", confesó. Además, resaltó la importancia de la educación y el respeto en una relación. "Que me abran la puerta del carro, que me traten con respeto, que sean atentos, educados, para mí eso es ¡uff!", comentó.

Cuando le preguntaron si aceptaría un regalo costoso de un pretendiente, Ely dejó claro que ella misma puede darse sus gustos.

"A mí esos regalos no me sorprenden porque yo misma me los puedo comprar. Yo soy una mujer que busca un hombre de valores, caballeroso, que me dé mi lugar y respete", afirmó.

Aunque muchos creen que todas las mujeres son celosas, Ely asegura que no se considera así, aunque sí es observadora.

"La verdad es que no me considero celosa. Sí soy muy observadora y cuando hay algo que no me gusta lo comento, pero siempre de manera muy alturada. Si ya veo que el tipo es coqueto, anda en risitas con otra, chau", dijo sin rodeos.

Para ella, su pareja ideal debe hacerla sentir segura y ser completamente transparente. Afirmó que merece ser tratada como una reina.

"Yo me merezco que tenga toda la atención en mí. Yo soy la reina, pero si anda coqueteando con otras o me hace sentir insegura, definitivamente no es mi pareja ideal", sentenció.

Su opinión sobre la infidelidad

Ely afirmó que, hasta donde sabe, nunca ha sido víctima de una infidelidad, pero también reconoció que nadie está libre de eso.

"No que yo sepa. La verdad, no. Puede ser. No tengo conocimiento, pero no meto las manos al fuego por nadie", confesó para Trome.

Sobre las personas que engañan en una relación, Ely Yutronic dio una fuerte postura sobre lo que tienen por dentro los infieles.

"Creo que tienen un vacío personal, que intentan suplir con otras personas, y no tienen la fortaleza de terminar un vínculo para empezar otro", opinó.

Por otro lado, como chilena viviendo en Perú, Ely no pudo evitar la clásica pregunta sobre el origen del pisco. Su respuesta fue diplomática, pero con un guiño especial al Perú. Mencionó que los orígenes de la bebida pueden venir de Perú y que en Chille hay productos buenos. Al final, señaló que había que dejarle el pisco a Perú y el vino a Chile.

Con su personalidad espontánea y sincera, Ely Yutronic sigue conquistando al público, dejando claro que valora el amor sincero, el respeto y la autenticidad por encima de cualquier lujo.