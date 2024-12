Ely Yutronic y su inesperada respuesta sobre si sería amiga secreta de Magaly Medina: ¿Qué dijo?

Ely Yutronic fue entrevistada en "Amor y Fuego" y habló sobre sus diferencias con Magaly Medina. Con humor, consideró la posibilidad de ser su amiga secreta en el intercambio de regalos por Navidad en ATV. Además, reflexionó sobre su carrera desde sus inicios como modelo hasta su éxito en la televisión peruana.

Ely Yutronic, la periodista chilena que se ha ganado un lugar en la televisión peruana, fue entrevistada en "Amor y Fuego" y no dudó en responder con mucha sinceridad sobre sus diferencias con su compañera de ATV, Magaly Medina. Durante la entrevista, Ely abrió su corazón y dio detalles sobre cómo ve las tensiones entre ambas, pero también mostró su carácter y humor a la hora de hablar sobre el tema.

El "golpe bajo" de Magaly. En la conversación, Ely fue consultada sobre sus sentimientos cuando Magaly Medina la criticó públicamente, sacando a la luz su pasado como modelo.

"En ese momento, creo, porque lo vi muy reciente. Me agobió en mí, pero ya que han pasado los meses, lo veo de otra forma" , respondió Ely, reconociendo que el tiempo le ha dado una nueva perspectiva de los hechos. Aunque recordó el mal rato, también dejó claro que ahora lo toma con más calma.

¿Cómo se lleva con Andrea Llosa? Cuando la reportera le preguntó si se había reunido con Andrea Llosa, otra de sus compañeras de trabajo, Ely no dudó en responder de forma divertida.

"Andrea es encantadora. (Uy, esos chimi chimis, deben estar pero uy). Ahí los pasillos no sabes es....", dijo. Entre risas, Ely dejó claro que su relación con Andrea es mucho más amigable y que hay mucha complicidad entre ambas.

Magaly en el amigo secreto. En un momento de la entrevista, Ely sorprendió a todos cuando se le preguntó qué haría si le tocara a Magaly Medina como amiga secreta en el intercambio de regalos por Navidad en ATV.

De modelo a periodista: Un camino con trabajo duro. Sobre su carrera, Ely habló con humildad de cómo comenzó en el mundo del espectáculo y cómo logró llegar hasta donde está ahora.

"Ha sido un año intenso, para mí con una bienvenida muy particular, donde la gente me ha conocido, fíjate y ahora mirando todo en perspectiva, lo agradezco, porque han podido conocer de mis inicios, de mi carrera como modelo, cómo pude juntar mi dinero para poder estudiar" , comentó Ely. A pesar de las críticas que ha recibido, ella está orgullosa de su evolución profesional.

Aunque Magaly ha sido bastante crítica con Ely, la periodista prefiere mantenerse distante de las peleas y responder con elegancia.

"Yo saludo a todo el mundo. Yo paso: 'Buenos días, buenas tardes, buenas noches', a todo el mundo. Es mi lugar donde trabajo, si me responden fantástico y si no, bueno", comentó Ely, dejando en claro que no se toma nada personal y que su prioridad es mantener el ambiente laboral tranquilo.