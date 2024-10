Francisca Aronsson se vuelve viral por 'incómoda' entrevista con Andrea Llosa: "Qué te importa"

La joven actriz Francisca Aronsson ha causado revuelo en las redes sociales tras un video que muestra una conversación algo tensa con la periodista Andrea Llosa. Este momento, que rápidamente se hizo viral, ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambas.

Un video de la actriz Francisca Aronsson se volvió viral, en donde tiene una conversación bastante "tensa" y "malcriada" con Andrea Llosa durante su entrevista en el podcast "La Capilla". En la entrevista, cuando Andrea le pregunta a Francisca cómo está, la actriz responde de manera sorpresiva.

"Bien, tranquila, qué te importa... Es mi trabajo estar aquí, no puedo faltar... Ay, no sé, Andrea, qué necesidad", dice Francisca, dejando a la conductora sorprendida. Andrea, no dispuesta a dejarlo pasar, responde: "Me parece que estás de mal humor, ¿por qué me hablas así? Te veo un poco arisca, tú siempre has sido dulce".