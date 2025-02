Empresario asegura romance con Maryjane Ramírez, pero ella lo niega: "Usted podría ser hasta mi abuelo"

Tras la reciente denuncia de Maryjane Ramírez contra su expareja Greg Michel por agresión física y psicológica, la joven vuelve a ser noticia. Esta vez, se difundieron imágenes que la vincularían con Carlos Calvo, un empresario de 58 años que asegura ser su pareja y afirma que han salido juntos e incluso se han besado.

En la última emisión de "Magaly TV: La Firme", se mostraron videos en los que se vería a Ramírez con Carlos Calvo, con quien, según él, tendría una relación desde hace aproximadamente un mes. Sin embargo, esto habría sucedido cuando la joven todavía denunciaba a Greg Michel aunque la modelo confirme lo contrario.

"Perdón, ¿eso dijo? No, jamás. Niegó rotundamente eso, jamás. Eso es totalmente mentira", expresó. Además, al ser confrontada con Calvo, ella reaccionó con molestia: "Perdón, ¿de qué relación habla usted, señor? Usted ya quisiera que estuviera con usted. Si acepté la salida fue por cosas de negocios, porque quería que fuera imagen de su marca. Me parece un viejo ridículo, ya entiendo por qué me pedía tomarse fotos".