Esposo de Estrella Torres se defiende revelando su experiencia profesional: "Es injusto los comentarios despectivos"

Desde que la cantante Estrella Torres anunció su relación sentimental con Kevin Salas, han tenido que soportar comentarios despectivos de muchas personas. Aunque el actual mánager de la artista guardó silencio por mucho tiempo, ahora decidió contarlo todo y aclarar lo sucedido en los últimos años.

Por medio de sus redes sociales, Kevin Salas compartió un video donde cuenta que ha decidido contar y responder finalmente a todos los que critican. El esposo de Estrella Torres menciona que muchas personas lo han juzgado sin conocerlo realmente, dejándose llevar por comentarios despectivos de un programa de televisión.

"Soy un profesional de Administración de Empresas en la Universidad de Piura y adicional, cuenta con otros estudios. Me siento orgulloso de mi experiencia profesional de haber trabajado en grandes empresas y de tener negocios independientes. A mi corta edad he logrado muchas cosas, pero hubo una etapa en mi vida en que la pasé muy mal con una de mis empresas" , revela en un inicio.

Luego, comenta que tuvo un fuerte problema con una de sus empresas y como se encontraba en investigación, no podía salir a responder ni contar nada. Por ello, Kevin Salas no pudo defenderse como hubiera querido y recién, se encuentra hablando de ello. Además, agregó que cuando regresó de Estados Unidos para pedir la mano de Estrella, la acompañó en sus giras y se dio cuentas de los problemas que pasaba ella con su mánager.

El esposo de la cantante de cumbia sigue contando que apostó por su relación sentimental porque la amaba y quería estar con ella. Incluso, siendo nuevo en el rubro de la música, pudo sacar adelante a su pareja como artista por sus antiguas experiencias en negocios en grandes empresas.

"Lo único que hice en todo este tiempo fue priorizar la carrera de Estrella, confieso que desempeñar el papel de mánager no es fácil, sobre todo porque era un rubro nuevo para mí, pero gracias a mi experiencia en los negocios he podido sacar en adelante a la que hoy es mi artista y mi esposa", agregó.

Kevin Salas asegura que junto a su esposa Estrella Torres, podrán cumplir cada uno de sus sueños. Aún a pesar de los comentarios de la gente, haciendo caso omiso a haters de su relación sentimental.

El mánager Kevin Salas volvió a recalcar que para su boda con Estrella Torres, ambos pagaron todos los gastos con el apoyo de miembros cercanos que los quería juntos. Además, se mantienen más fuertes que nunca.

"Toda mi familia, saben la clase de persona que soy y lo injusto que es seguir recibiendo este tipo de comentarios de la gente, si no respondía en su momento es porque mis padres me inculcaron valores y educación. Como pareja hemos pasado de todo y no hablo de desamor o infidelidad, sino por personas que se acercaron por temas de negocio y se aprovecharon. A pesar de eso ambos pudimos casarnos como soñamos", dijo.