Ethel Pozo abre la posibilidad de hacer una serie sobre la vida de Gisela Valcárcel: "Es un historia de lucha"

Gisela Valcárcel es una de las conductoras de TV más recordadas de la farándula peruana y en una reciente entrevista, su hija dejó abierta la posibilidad de que 'La reina del mediodía' tenga una serie o película sobre su vida, tal como lo han hecho figuras como Ernesto Pimentel o Deyvis Orosco.

La líder de 'América Hoy' brindó una entrevista a un conocido medio local, donde abrió su corazón al hablar sobre sus proyectos personales, el nuevo papel que tiene en una producción de Michelle Alexander y también fue consultada sobre el futuro televisivo de su madre Gisela.

En ese sentido, Ethel Pozo aseguró que la serie 'Tu nombre y el mío', que narra la vida de Deyvis Orosco y donde ella tiene un papel importante, te envuelve con cada capítulo y le gustaría que se hiciera una producción similar contando la vida de la 'Señito'.

"Me encantaría que pudieran hacerla, pues también es una historia de lucha, de crecimiento. Todos conocen la historia de que mi mamá es una persona humilde, de la rica Vicky... pero no todos saben que mi abuelita se crió solita en el puericultorio Pérez Araníbar, que no tenía mamá y papá, y que esa mujer luchona dio a luz a 4 mujeres maravillosas... así que hay mucho por contar", expresó.