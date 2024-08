Ex de Eva Ayllón envía fuerte mensaje a Natalia Málaga tras conflicto con su hijo: "Causando daño"

Paco García, ex de la reconocida cantante Eva Ayllón y padre de Francisco Ayllón, ha salido al frente para defender a su hijo en medio del escándalo que involucra a la exvoleibolista Natalia Málaga. El productor musical se mostró firme en su apoyo a Francisco, quien ha denunciado a Málaga por daños a su vehículo.

Paco García, expareja de la reconocida cantante criolla Eva Ayllón, rompió su silencio en torno a la polémica que envuelve a su hijo, Francisco Ayllón, y la exvoleibolista Natalia Málaga. El productor musical habló en una entrevista exclusiva para el programa "América Hoy", donde dejó en claro su postura frente al incidente.

En sus declaraciones, Paco García dejó en claro que la relación de su hijo con Eva Ayllón, su madre, no es parte del problema. Según Paco, Francisco siempre ha cuidado la imagen de su madre y no ha querido involucrarla en el conflicto.

"Él ha cuidado y protegido la imagen de su mamá. No hay una controversia con ella, el problema ha sido con la otra persona" , afirmó contundente Paco, haciendo referencia directa a Natalia Málaga.

Durante la entrevista, Paco fue tajante al decir que no tiene interés en conocer a Natalia Málaga, quien fue denunciada por Francisco. Además, expresó su total apoyo hacia su hijo en este proceso legal.

"No la conozco y no tengo ningún deseo de conocerla. Mi hijo ha hecho lo correcto, dio tiempo al tiempo para que las cosas se solucionaran, pero no pasó nada", comentó Paco, dejando claro que respalda las decisiones de Francisco en su conflicto con la exvoleibolista.