Ex de Jairo Concha denuncia amenazas tras ser vinculada a 'La Tía Boti': "Está dañando mi reputación"

El misterio sobre la verdadera identidad detrás de la cuenta de Instagram 'La tía Boti' continúa creciendo. Esta cuenta, conocida por revelar infidelidades de futbolistas peruanos, fue primero vinculada a Delany López, exsaliente de Jefferson Farfán. AHora el nombre de Débora Goytizolo, expareja del jugador de Universitario Jairo Concha, también ha sido vinculado

En una reciente entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Débora expresó su preocupación por los ataques que ha venido recibiendo desde que se la vinculó con la polémica cuenta. Según declaró, Paola Maticorena sería quien la habría acusado directamente.

"Estoy denunciando que me están acosando, que soy 'La tía Boti', y tengo las pruebas de quién ha comenzado este rumor: Paola Maticorena Arias. Ella me escribió en marzo diciéndome que tenía pruebas y que trabaja en informática. Entonces, la invito a que pruebe que soy yo. Está dañando mi reputación", afirmó con firmeza.

Además, Débora también mostró conversaciones que supuestamente habría tenido con 'La tía Boti', y señaló que no tiene ninguna relación con el perfil. Incluso deslizó que algunas de las amenazas podrían venir del entorno de ciertos jugadores.

El día de ayer en declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Delany aseguró que las amenazas llegaron a través de redes sociales y que también involucraron a su hijo menor. La modelo negó tener relación con la cuenta señalada y aseguró que teme por su seguridad.

"Me están involucrando con un tema que no tengo nada que ver y he recibido amenazas contra mi hijo, que es lo que más me preocupa. Me mandaron la dirección de mi casa, del colegio de mi hijo y videos con armas, granadas", declaró visiblemente afectada.