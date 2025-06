Fabio Agostini revela supuesto affaire que tuvo con Rosángela Espinoza: "Nos dimos unos besos increíbles"

¡Tremendo pico en EEG! Fabio Agostini y Rosángela Espinoza se robaron el show al protagonizar un inesperado piquito en plena competencia. Pero lo más fuerte vino después, cuando Fabio reveló que años atrás ya habían tenido algo más que una amistad.

Fabio Agostini y Rosángela Espinoza se dan un pico en vivo

Todo comenzó en una secuencia de "Esto es Guerra", donde los participantes debían enfrentarse nariz con nariz. Al llegar el turno de Rosángela y Fabio, la tensión se sintió en el set.

"Vamos, Rocha", decía Renzo Schuller animando la escena, mientras Mr. Peet mencionaba: "40 segundos". Fabio aprovechó la cercanía y le dio un pico a Rosángela. Mr, Peet reaccionó: "¡Pico, pico, pico!"

Eso fue suficiente para que los comentarios empezaran a volar. Rosángela, algo incómoda, dijo entre risas para "Más Espectáculos".

"Se pasó. Hoy día me puse como tres capas de labial y no he sentido nada", señaló. Pero lo más llamativo fue la reacción seria de Rosángela tras el beso. "Hoy en día creo que soy de las frías, frías. Estoy en la Antártida. Que Frozen. Rosángela la Frozen", soltó ella, con tono sarcástico.

¿Fue solo un beso o hubo más?

En el mismo programa de "Esto es Guerra", Rosángela Espinoza fue consultada por Renzo Schuller sobre su tipo de hombre ideal.

"Barbón, con pelo en el pecho, europeo", describió Rosángela. Y cuando Katia Palma la escuchó, no dudó en decir: "Ya está, ya está. Creo que han hecho match acá", señalando directamente a Fabio Agostini.

En declaraciones para "Más Espectáculos", Rosángela reconoció que Fabio le parece atractivo. Sin embargo, dejó en claro que no se deja llevar solo por la apariencia

"Sí, está guapo con esos rulitos... con pelo en el pecho, zapatón. Está bonito... Hay que ver si tiene tema de conversación, aunque yo creo que sí puedo sonreír con él muchas veces, pero a veces es tosquito también", agregó.

Todo explotó cuando Fabio Agostini insinuó que habría tenido un affaire con Rosángela Espinoza hace años atrás.

"Rosángela, si ya nos hemos dado unos besos increíbles hace tiempo. Ya déjate de tonterías", aseguró Fabio. Rosángela se hizo la sorprendida, pero no logró evitar el sonrojo. Katia Palma reveló que escuchó a Fabio decir a Rosángela que le dejó una herida en el labio por una semana. Mientras tanto, Fabio aseguró: "Me parece una chica linda. Yo no soy mentiroso y todo el mundo lo sabe".

Al respecto, Fabio Agostini contó para el programa de espectáculos más detalles de los supuestos increíbles besos que se dio con la chica reality. Mientras que Rosángela los negaba, y decía que solo fue un abrazo.

"Rosangela es increíble, pero bueno, igual le tengo mucho cariño, la aprecio, cuando hay alguna pequeña discusión es de buena onda, ¿entiendes? Pero es increíble como miente. Bueno, si no quiere hablar, no pasa nada, yo lo respeto. Y igual fue hace como 9 o 10 años, más. Fue como hace 11 años. (Un piquito) Y dice que antes no le gustaba y ahora dice que le parezco guapo", dijo Fabio.

Aunque Rosángela trata de minimizar lo que pasó, Fabio no se calla y asegura que sí hubo algo fuerte entre ellos. Lo que sí es cierto es que la química es innegable. ¿Será solo show o hay fuego escondido? El tiempo lo dirá.