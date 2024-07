Farfán no cumple su promesa de invitar a Bazán a su podcast por impactante razón: "Que lo reflexione"

Jefferson Farfán, el famoso exfutbolista peruano, ha decidido no invitar a Paco Bazán a su podcast "Enfocados", a pesar de que Bazán alcanzó los 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, como se había acordado previamente. Erick Delgado, amigo y compañero de Farfán, reveló esta decisión en una conversación reciente, señalando que Magaly Medina tiene mucho que ver en este asunto.

Farfán y la razón para no invitar a Bazán a su podcast pese a 100K

Jefferson Farfán ha tomado la decisión de no invitar a Paco Bazán a su podcast "Enfocados", a pesar de que el exarquero cumplió el acuerdo de alcanzar los 100 mil suscriptores en su canal de YouTube. Erick Delgado reveló en una conversación con Farfán que la decisión está relacionada con Magaly Medina.

En el programa "Ni Loco Ni Santo" de Erick Delgado y Paco Bazán, el también conductor de ATV le cuestionó a su compañero, amigo de Jefferson Farfán, si se ha comunicado con el exfutbolista para saber si irán o no a "Enfocados".

"¿Iremos o no?", le preguntó Paco Bazán a Erick Delgado.

Erick Delgado compartió que Farfán no cumplirá su promesa de invitar a Paco Bazán a su podcast.

"Parece que la cosa no se va a dar. Yo quiero pensar que va a reflexionar, le dije que lo piense. Si dices algo, lo tienes que cumplir, sobre todo cuando hay una palabra de por medio. No tiene nada de malo. Creo que si ha dado su palabra, que lo reflexione", expresó Delgado.

Pero no solo eso. Parece que Farfán y su producción no habrían estado muy conformes en cómo llegar a los 100 mil suscriptores; es decir, con la ayuda de Magaly Medina y no por mérito propio, por lo que no habría acuerdo.

"Según dijo (Jefferson Farfán), su producción no ha estado contenta con lo que había pasado en el círculo, de cómo habíamos llegado a los 100.000 seguidores", afirmó Delgado.

Sin embargo, aunque la situación es complicado, no todo estaría perdido, pues la 'Foquita' puede pensarlo y evaluarlo. Sobre todo por la palabra que debería tener, que Delgado es su amigo y que una entrevista a Bazán traería muchas visualizaciones.

Magaly Medina y su intervención

Magaly Medina, la polémica conductora de "Magaly TV: La Firme", jugó un papel crucial en ayudar a Paco Bazán a alcanzar los 100 mil suscriptores en YouTube. Durante su programa, promovió a Bazán y celebró en vivo cuando logró la meta, retando a Farfán a cumplir su promesa. Sin embargo, esta intervención parece haber causado malestar en el equipo de Farfán.

Magaly no tardó en responder a la decisión de Farfán. Lo llamó "cobarde" y "saltapatrás" por no cumplir con su palabra.

"Ay, ¿crees que la producción va a mandar a Jefferson Farfán? Si él toda la vida se ha encargado de mandonear. O sea, yo no debí ayudar a Paco. Acá no hubo reglas sobre cómo llegar a la cantidad de suscriptores. Me parece bien bajo, cobarde la verdad. Si Farfán no llega a entrevistarlo, él sería el verdadero saltapatrás", comentó Medina.

La historia detrás del reto. Todo comenzó cuando Jefferson Farfán retó a Paco Bazán a alcanzar los 100 mil suscriptores en su canal de YouTube para ser invitado a su podcast.

"Acepto (invitar a Bazán) con una condición, que (Entre palos TV) llegue a los 100.000 suscriptores. Si llega recién lo traigo. (...) Ah, quiere ser galáctico, pero no puede", declaró Farfán en su momento.

La decisión de Farfán de no invitar a Bazán ha generado diversas reacciones, especialmente debido a la intervención de Magaly Medina. Mientras tanto, los seguidores de ambos personajes están a la expectativa de lo que sucederá y si Farfán reconsiderará su postura. Por ahora, la invitación a Paco Bazán sigue en el aire y queda por ver si Jefferson Farfán cambiará de opinión y cumplirá su promesa.