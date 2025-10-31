Farid Ode presume su romance con su novia 26 años menor: "Es el amor de mi vida"

Farid Ode volvió a dar que hablar tras presentar públicamente a su novia venezolana Scarlet Díaz. El ex de Mariella Zanetti gritó su amor por la joven de 26 años que no solo le robó el corazón, sino que también se ha convertido en su mano derecha en el trabajo.

Farid Ode orgulloso de su romance con su novia de 26 años

El recordado empresario Farid Ode, de 52 años, volvió a aparecer en televisión y sorprendió a todos al presentar oficialmente a su pareja Scarlet Díaz, una joven venezolana de 26 años, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. El ex de Mariela Zanetti se mostró feliz y orgulloso de su relación, a pesar de los 26 años de diferencia.

"Quiero presentarte a mi novia, ella se llama Scarlet, tiene 26 años y es el amor de mi vida", dijo emocionado durante una entrevista para "Magaly TV La Firme". " Tenemos 4 años y 4 meses de relación... Tengo 52 años, pero no quiere decir que me comporte pues como un viejo, pues no. Viejo es el sol y todavía alumbra, viejo es el mar y todavía se mueve", respondió.

Farid conoció a Scarlet cuando ella tenía 22 años, en el mismo barrio donde tiene su cevichería, en Villa El Salvador. Según contó, al principio no fue fácil conquistarla. Con el tiempo, la química entre ambos se hizo evidente.

"Él me dijo que le dé la oportunidad de conocerlo y la verdad, desde el primer día que salimos hubo química. Hacía que nuestras salidas fueran muy divertidas", contó Scarlet.

Hoy, tras cuatro años juntos, su relación se ha fortalecido y ambos incluso comparten la rutina laboral. Mientras Farid se encarga del fogón, Scarlet maneja las cuentas y los insumos de su cevichería.

"Me encargo de llevar todas las cuentas, toda la administración. Por esa parte yo lo apoyo", explicó la joven venezolana.

Amor en la cocina y detrás de cámaras

Su relación no solo se vive en casa, sino también en el trabajo. Entre plato y plato, el amor se cocina a fuego lento.

"Amor, por favor, estoy sudando acá un poquito... Está buena la asistenta, está buena la asistenta", dijo Farid mientras Scarlet lo ayudaba a secarse el sudor con un papel toalla, durante una grabación en su local.

Además, Scarlet es quien se encarga de grabar los videos y manejar las redes sociales del empresario, demostrando que la pareja no solo comparte amor, sino también metas y proyectos. Aunque muchos los miran con sorpresa por la diferencia de edad, ellos se lo toman con humor.

"Bueno, no me dicen mi sugar, pero sí me han dicho como que, por ejemplo, en un restaurante cuando él pedía le decían: '¿Y su hija va a querer algo?'", contó Scarlet entre risas. Farid, fiel a su estilo, respondió con picardía: "Yo sé que lo hacen por molestar, porque el Perú conoce a mis hijas. 'Sí', les digo, 'si mi hija no reconocía'".

En conclusión, pese a las bromas, ambos aseguran que su relación está basada en el respeto, la confianza y la madurez. Así, entre ceviches, risas y mucho amor, Farid Ode demuestra que el corazón no entiende de edades y que su historia con Scarlet Díaz está más firme que nunca.