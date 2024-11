Flavia Laos habla sobre sus relaciones amorosas y propuestas de peloteros: "Calladita se come mejor"

La artista Flavia Laos se ha convertido en una de las más populares a nivel nacional e internacional. Sigue avanzando en su música, como actriz e influencer. En una entrevista, la joven habló sobre el 'maicito' que le hacen algunos futbolistas y cómo ha vivido sus relaciones amorosas.

¿Aún cree en el amor?

Durante la entrevista con el diario El Trome, la cantante expresó sobre el significado del amor para ella. Como se conoce ha tenido varias parejas de la farándula con las cuáles salió durante años como Patricio Parodi, Austin Palao y Emil.

"El amor es una magia, una simple fantasía... No sé, el amor de mi familia, de mis seguidores, me agarraste con esa pregunta, no la pensé, voy a buscar en Google. He tenido muchas decepciones, pero soy una persona optimista y creo que el amor de mi vida está en algún lado, no acá (en el Perú) en algún lado del mundo, en los Estados Unidos", expresó.

Luego, Flavia Laos comenta que una de las locuras de amor que ha hecho fue viajar al exterior para conocer a una persona. Es de comprar cosas de marcas a sus parejas y hacer álbumes con fotos de ambos, pero en su última relación le pago a su prima para que lo hiciera. Ante ello, la artista agrega que Austin no fue el último.

"Me gusta hacer álbumes con fotos, a la antigua, aunque el último que regalé le pagué a mi prima para que me lo haga, ja, ja, ja. (Austin fue el último?) Es que no sabemos si fue el último, ja, ja ja. Calladita se come mejor", dijo.

Flavia Laos sobre los futbolistas

Mientras continuaba con la entrevista, Flavia Laos también comentó a cerca de que futbolistas le escribieron en varias ocasiones, pero que no ha hecho caso. Explicó que no quiere estar en ese mundo del fútbol, pero sí le han llegado muchos regalos por ser bella, aunque no se animó a revelar nombres.

"Me han escrito muchos peloteros, pero no contesto. Sí, 'chocolates', pero no de Perú, del extranjero, pero no les contesto porque no es el mundo en el que quiero estar. (Le ofrecieron regalos) Sí, obvio, y sin hacer nada. Caen varias personas. Solo me dieron el regalo por el privilegio de ser bonita y yo: 'Ay, gracias'", dijo.

Finalmente, la artista Flavia Laos expresó que aún tiene fe en el amor y de comprometerse, pero aún más adelante. A pesar que la han engañado en dos ocasiones, aún tiene esperanza de encontrar a una buena persona en un futuro.