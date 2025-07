Flor Ortola se rectifica sobre ruptura Mario y Onelia antes de la boda: "No ha sido así"

Flor Ortola sorprendió a los seguidores de la farándula al confesar que Mario Irivarren y Onelia Molina habrían terminado su relación sentimental antes de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Sin embargo, esa afirmación no duró mucho. La argentina se retractó públicamente luego de que el propio Mario se comunicara con ella para pedirle que corrigiera lo dicho.

Durante su participación en el programa 'Entrometidos', Flor Ortola reconoció que Mario Irivarren la contactó directamente para desmentir que su ruptura con Onelia Molina haya ocurrido antes de la comentada boda de Alejandra Baigorria.

Flor explicó que sus declaraciones iniciales en Amor y Fuego se basaron en una fuente muy cercana que le aseguró que la separación ocurrió antes del evento.

"Él se contactó conmigo y me dijo que eso no había sido así, que no sabe de dónde llegó. Yo tengo mis fuentes, yo no iba a lanzar algo que no esté totalmente segura, pero bueno, tengo que decir lo que dice el involucrado", agregó.