Dilbert Aguilar reaparece y afirma estar más feliz que nunca con Jhazmín Gutarra: ¿Se viene la boda?

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra estuvieron en el ojo de la tormenta hace unas semanas debido a una presunta infidelidad de ella hacia el cantante. Sin embargo, todo parece haber quedado en el olvido, ya que Dilbert reapareció frente a cámaras y aseguró que su relación con su esposa está mejor que nunca.

Dilbert y Jhazmín superaron sus problemas

En la mañana de ayer, el pequeño gigante de la cumbia se presentó en el programa Ke Rica Mañana para conversar sobre temas musicales con la conductora Leysi Suárez. Allí fue consultado sobre el estado de su amistad con su exnovia, Claudia Portocarrero, quien fue motivo de molestia para su esposa Jhazmín.

Dilbert descartó tener una mala relación con Claudia y aseguró que, si la ve, la saludaría con total normalidad. "Por supuesto, ella es mi amiga y siempre lo va a ser. Para mí no ha pasado nada, yo estoy feliz", dijo.

Consultado por el estado de su relación con su esposa, afirmó que le dedicaría todas las canciones de amor. Las cámaras de América Hoy también estuvieron en el lugar y le preguntaron cómo logró superar el más reciente escándalo que se desató a nivel nacional.

"Problemas he tenido toda mi vida: enfermedad, negocios, de todo, y sigo para adelante. Yo no tomo los problemas a pecho, siempre soy un hombre positivo. Estoy súper bien, con mi familia y con mi trabajo, estoy feliz", indicó.

¿Dilbert se casará con Jhazmín?

Consultado nuevamente sobre su amistad con Claudia, dijo que prefiere no hablar del tema para evitar malos entendidos o malas interpretaciones en redes sociales. Además, no descartó que tenga planes de boda con Jhazmín, aunque señaló que no es algo que tenga planificado en un futuro cercano.

"No se sabe, Dios lo sabe. No es necesario casarse para vivir bien o para tener una buena relación con alguien. Si en el trayecto de la vida se nos da la oportunidad, pues hay que hacerlo", sentenció.

El escándalo de Dilbert y Jhazmín

En las últimas semanas, Jhazmín Gutarra fue acusada de mantener relaciones clandestinas con al menos tres hombres, mientras aún estaba casada con Dilbert Aguilar. Entre los supuestos amantes figuraron un exvocalista, un taxista desde España y otro peruano, quienes presentaron audios, chats y videos como evidencia.

Frente a estas acusaciones, ambos recurrieron a programas como Magaly TV La Firme y Esta Noche. Jhazmín negó que las relaciones hayan ocurrido durante su matrimonio y atribuyó las acusaciones a errores del pasado. Dilbert, visiblemente afectado, reconoció haber cometido errores con ella, defendió su vínculo familiar y enfatizó que su prioridad es proteger a su hija.

Finalmente, la pareja reapareció en público el 7 de junio en Esta Noche con Ernesto Pimentel y reafirmaron su unión, y dijeron haberse perdonado y mostraron unidad familiar, por lo que ahora Dilbert está tranquilo y no descarta casarse con Jhazmín en un futuro.