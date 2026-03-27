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¡Le gritó de todo!

Gabriela Herrera explota contra Samahara Lobatón tras ingreso de Jesús Barco a 'La Granja VIP': "Fea de m..."

Gabriela Herrera no soportó que ingresará otra persona del círculo de Samahara Lobatón y dejó entrever preferencias en 'La Granja VIP'.

Gabriela Herrera y Samahara Lobatón tuvieron tenso intercambio.
Gabriela Herrera y Samahara Lobatón tuvieron tenso intercambio. (Composición Karibeña)
27/03/2026

Las tensiones volvieron a encenderse en 'La Granja VIP' tras el ingreso de Jesús Barco, lo que desató una fuerte discusión entre Gabriela Herrera y Samahara Lobatón. Muchos consideraron la llegada del futbolista como un apoyo a favor de la influencer, al formar parte de su entorno familiar.

Gabriela Herrera discute con Samahara Lobatón 

La llegada de Jesús Barco a 'La Granja VIP' no cayó bien en todos los participantes, quienes empezaron a cuestionar su ingreso al programa. El ambiente se volvió tenso cuando Samahara Lobatón reaccionó diciendo que ahora era "su reality" por tener a otro miembro de su familia dentro del programa.

Ante esto, Gabriela Herrera mostró su incomodidad y no dudó en lanzar insultos contra la influencer, dejando entrever que habría una cierta preferencia en el reality de Panamericana.

"Todo el mundo se ha dado cuenta. Fea de mi....", se le escuchó gritar, muy molesta, mientras el resto de sus compañeros intentaba tranquilizarla. 

Por su parte, Samahara Lobatón respondió con insultos similares, mientras Diego Chávarri intentaba contenerla y calmar la situación. A su vez, Melissa Klug intervino para defender a su hija diciéndole "Bonita eres" a Herrera. Por su parte, Jesús Barco trataba de mantener distancia entre las involucradas, mientras el resto de participantes pedía tranquilidad.

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Pese a los intentos por bajar la tensión, Gabriela Herrera continuó con su actitud y no moderó su lenguaje. La bailarina volvió a responder con evidente molestia frente a todos: 

"Me chu... un hu... lo que me quiere decir", vociferó la bailarina contra Samahara y su madre. 

La situación llegó a tal punto que la producción de Panamericana decidió cortar la transmisión desde la casa y regresar al set, donde Yaco Eskenazi y Ethel Pozo seguían atentos a lo que ocurría durante el fuerte enfrentamiento.

@cortostv01 Samahara lobaton y Gabriela Herrera discuten #lagranjavip #samaharalobaton #gabrielaherrera #farandulaperuana ♬ sonido original - Cortos tv01

Samahara Lobatón tendría beneficios 

Esta no es la primera vez que Samahara Lobatón es acusada de tener un trato preferente, pues Pamela López y Yiddá Eslava se mostraron enojadas al saber que la influencer podía ver a sus hijos pese a la orden estricta de aislamiento de los participantes. 

Al respecto, la conductora Ethel Pozo salió al frente para aclarar la situación. Según explicó, la producción evaluó el caso de Samahara, ya que acababa de dar a luz hace unos meses y su bebé había estado enfermo.

"El equipo de producción consideró que Samahara acaba de dar a luz un bebé hace tan solo 5 meses, probablemente aún sigue con el posparto. Ese bebé estuvo en UCI durante dos semanas, y ella necesitaba saber, para poder seguir trabajando, que su bebé estaba bien. Por eso se le permitió verlo durante 30 minutos", mencionó durante la gala.

En conclusión, Samahara Lobatón y Gabriela Herrera protagonizaron uno de los momentos más tensos del reality, en medio del estrés que genera el aislamiento y las acusaciones de supuestos tratos preferenciales.

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