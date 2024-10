Génesis Tapia 'estalla' contra Magaly Medina por minimizar su título universitario: "Fuiste un desastre"

Génesis Tapia no se quedó callada y decidió responder a las duras críticas que Magaly Medina hizo sobre su título universitario. La exchica reality salió al frente tras los comentarios despectivos de la 'Urraca', quien menospreció que haya estudiado y finalizado una carrera universitaria frente a sus decisiones personales.

Génesis Tapia contestó las fuertes declaraciones de Magaly Medina sobre su título universitario. Tapia se defendió luego de que la 'Urraca' minimizara su logro, asegurando que de nada sirve tener un cartón en Derecho si no se tiene amor propio.

Durante el programa "Magaly TV La Firme", Magaly lanzó varios dardos hacia Génesis, asegurando que su educación no le había servido para nada y que ella misma tenía una "fina educación". Esto encendió la ira de Tapia, quien usó sus redes sociales para dar su descargo y recordar todos sus logros profesionales.

También recordó el pasado de Magaly en televisión, señalando que no siempre tuvo el éxito que tiene ahora.

Génesis Tapia, quien recientemente se convirtió en bachiller en Derecho, no se detuvo ahí. Resaltó que Magaly había estado en prisión y que, en ese tiempo, debió haber aprovechado para leer más.

"Dices que has leído más libros, cuando estuviste en prisión debiste tener muchísimo tiempo para leer, lástima que no se pueden ver los resultados", agregó, dejando claro que no se dejaría intimidar por las críticas de la periodista.