'Chibolín' tendría actitud discriminatoria con los reos del penal Lurigancho: "¿Qué les pasa a estos pobres?"

Andrés Hurtado sigue generando polémica luego de ser recluido en el penal de Lurigancho, donde viene cumpliendo 18 meses de prisión preventiva. Según reveló un nuevo informe, el expresentador ha tomado una actitud prepotente con sus compañeros del penal y los llamó "pobres" de forma despectiva.

'Chibolín' maltrata a sus compañeros

Después de que Andrés Hurtado fuera recluido en el penal, algunos informes indicaban que estaba atravesando una dura depresión e incluso fue llevado a la clínica del lugar para ser atendido. Sin embargo, todo ello parece haber quedado en el pasado, ya que un nuevo informe del dominical 'Panorama' asegura que 'Chibolín' ha cambiado de actitud en los últimos días.

El periodista encargado de hacer el reportaje es Luis Vargas, y según contó, sus fuentes cercanas al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le revelaron que Andrés Hurtado tuvo un fuerte altercado con otros reos del penal mientras era trasladado a la clínica.

El dominical narra que Hurtado estaba siendo llevado a la clínica penitenciaria cuando varios reos le gritaron: "Hola Chibolín, ¿cómo estás, Chibolín?" , lo cual desató la ira del presentador, quien les respondió de forma despectiva: "¿Qué les pasa a estos pobres?".

Andrés Hurtado no quiere recibir visitas

Por otro lado, el reportaje también indica que el expresentador se ha negado a recibir visitas, ya que no quiere llenar la cartilla en la que se pueden incluir hasta 10 nombres de personas que pueden ingresar al penal.

Andrés Hurtado solo incluyó el nombre de Damaris Moreno Sánchez, una ciudadana venezolana que lo visitó la semana pasada. Según indican, Chibolín dijo que no necesita que nadie más lo visite en el penal y argumentó: "No me quedaré mucho tiempo aquí".

¿Quién es Damaris Moreno?

El penúltimo fin de semana, el programa 'Punto Final' pudo conocer un poco más sobre Damaris Moreno Sánchez, quien es una ciudadana venezolana que fue captada visitando al popular 'Chibolín' y que afirmó trabajar como empleada del hogar.

Según el dominical, Damaris visitó a Andrés Hurtado este último sábado 5 de octubre en el penal de Lurigancho. Moreno llegó al centro penitenciario aproximadamente a las 10:30 a.m. y estuvo dentro aproximadamente cuatro horas.

Aproximadamente a las 2:30 p.m., Damaris salió del penal de Lurigancho y fue abordada por un reportero, quien le preguntó directamente su vínculo con el expresentador de televisión.

"(¿Vienes a visitar a Andrés Hurtado?) Sí, vine a traerle sus pastillas, soy su empleada del hogar, trabajo con él por días ", dijo la joven.

De esta forma, el encarcelamiento de Andrés Hurtado sigue generando controversia, ya que un nuevo reportaje informó que el expresentador de televisión ha tomado una actitud prepotente y despectiva con sus compañeros del penal de Lurigancho.