¿Gisela Valcárcel regresa a la TV?: Esto dijo Ethel Pozo sobre el futuro laboral de su madre

Ethel Pozo se ha convertido en una de las conductoras más resaltantes de América TV, tal como fue su madre, Gisela Valcárcel, hace muchos años. Sin embargo, parece que la popular 'Señito' estaría próxima a hacer su regreso a la pantalla chica.

En una reciente entrevista que Ethel concedió un diario, fue consultado sobre los rumores de qué Gisela Valcárcel habría comprado acciones en Latina y próximamente volvería con un nuevo formato de su exitoso programa de los 90 'Aló Gisela'.

Respecto a ello, Ethel aseguro que sólo se tratan de rumores . "No, todo es mentira. Seguramente lo dicen por el cariño de la gente que la quiere, que la extraña" , expresó de forma tajante en diálogo con Trome.

En esa misma línea descartó que la ex conductora de el gran show se haya retirado de la televisión ya que pronto volverá, pero los detalles se mantienen en reserva.

En otro momento donde la conversación, Ethel aseguró que actualmente se siente muy bien trabajando en 'América Hoy' y el programa está próximo a cumplir cinco años al aire, por lo que ya están planeando una gran celebración. Además, resaltó la gran labor que hace todo su equipo.

"La fórmula para ser líderes en el horario la tiene 'Papá Armando', nuestro productor, pues él junto a este grupo humano que teníamos carreras separadas y como buen chef creó un estofado. Considero que representamos a las personas reales que existen en cada casa; me lo dicen en todos los mercados, en las galerías", agregó.

Ethel Pozo aseguró que la serie 'Tu nombre y el mío', que narra la vida de Deyvis Orosco y donde ella tiene un papel importante, te envuelve con cada capítulo y le gustaría que se hiciera una producción similar contando la vida de la 'Señito'.

"Me encantaría que pudieran hacerla, pues también es una historia de lucha, de crecimiento. Todos conocen la historia de que mi mamá es una persona humilde, de la rica Vicky... pero no todos saben que mi abuelita se crió solita en el puericultorio Pérez Araníbar, que no tenía mamá y papá, y que esa mujer luchona dio a luz a 4 mujeres maravillosas... así que hay mucho por contar", expresó.