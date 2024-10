Gisela Valcárcel y su reacción al ser cuestionada sobre Andrés Hurtado: "Han perdido su tiempo"

Gisela Valcárcel, la famosa 'Señito', no se guardó su fastidio al ser abordada sobre su relación con Andrés Hurtado. Durante la salida de un concierto, un reportero de "Amor y Fuego" se atrevió a preguntarle sobre su amistad con el polémico presentador y sus hijas, Josetty y Génesis Hurtado. La reacción de Gisela fue clara y contundente.

El reportero, tratando de obtener más información, insistió: "¿Tú has sido amigo de él, no?". Fue entonces cuando Gisela, visiblemente molesta, reaccionó. "Sí ustedes han venido por eso, han perdido su tiempo. Perdón, papito. Sé que estás buscando noticia, pero ahora no lo vas a encontrar", afirmó con firmeza. Para cerrar, añadió: "Un día hablaré lo que quiera hablar o lo que ustedes deseen, pero ahora no".