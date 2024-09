¡Molesta! Magaly Medina corta EN VIVO su programa por impensado error durante reportaje

En la última edición de 'Magaly TV La Firme' del 26 de septiembre, la periodista Magaly Medina sorprendió a los televidentes al interrumpir en vivo un reportaje sobre el diseñador Jorge Luis Salinas. Esta decisión se tomó debido a un notable error de audio. La 'Urraca' ofreció disculpas públicas y rápidamente envió el programa a comerciales tras la falla.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la 'Urraca' tiene problemas con su equipo de producción, pues en otras ocasiones se ha mostrado molesta por este tipo de errores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En la más reciente edición del programa nocturno, la presentadora de espectáculos decidió interrumpir la transmisión de un informe realizado por su reportero sobre Jorge Luis Salinas, un diseñador de Gamarra que está teniendo un gran éxito en la Semana de la Moda en Milán.

Ante ello, la conductora de televisión pidió disculpas por lo sucedido y mandó a comerciales. Esta decisión tuvo como finalidad arreglar el error en el audio para que puedan volver a pasar la nota.

Para la 'Urraca', el informe no debía presentarse de esa forma, por respeto tanto a sus televidentes como al diseñador. Por esta razón, decidió mandar a comerciales para resolver los problemas técnicos de último momento. Cabe destacar que, al regresar del corte, el video se pudo transmitir correctamente y sin inconvenientes. Sin embargo, este inesperado incidente captó la atención en las redes sociales y entre los seguidores del programa.

Durante una reciente entrevista en el programa "Los Ángeles de la Mañana" (LAM), las presentadoras argentinas no ocultaron su desacuerdo con Magaly Medina, luego de que la conductora peruana criticara a la novia de Marcelo Tinelli. Magaly comentó que no le parecía adecuado que ella fuera parte del jurado en 'Cantando 2024', debido a su carrera llena de controversias.

Tras ello, las argentinas se pronunciaron al respecto: "Yo en vos veo algo personal. No me gusta, no. Pará, en defensa de Milett, no es comprobable. Si lo fuera, problema de ella. Se critica más el comportamiento sexual. Muy machista, muy machista", expresaron sobre los comentario de Magaly Medina.