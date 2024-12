'Giselo' sobre el vestido que Alondra García Miró usó en su fiesta: "Parecía 'Los Caballeros del Zodíaco'"

El último fin de semana, la modelo Alondra García Miró celebró su cumpleaños en Lima junto a su pareja y varios influencer en una fiesta temática. La peruana resaltó con su despampanante vestido realizado por una gran diseñadora, pero Edson Dávila, conocido como 'Giselo' la troleo.

Hoy, la modelo Alondra García Miró cumple 33 años, pero el último fin de semana realizó un gran fiesta en un conocido hotel del distrito de Miraflores. Estuvo acompañada de su pareja, el empresario español Francisco Alister. Esta celebración llevó como temática de animales en color dorado, y la diseñadora Yahel Waisman fue encargada de realizar su vestido.

La diseñadora expresó que se inspiraron en una mariposa para el vestido de colores dorados, que tiene estructuras con materiales de alta costura, pedrería de Nueva York que fueron bordados a mano. Una pieza única ya que fue un vestido hecho a pedido y estaría valorizado en miles de soles, pero el popular conductor Edson Dávila, conocido como 'Giselo' sorprendió con su comentario.

"Tremenda Alondra ¿Puedo comentar del vestido? A mí me pareció 'Los Caballeros del Zodiaco', caballero de armadura dorada, de verdad. No he dicho que esté mal, sino que es de 'Los Caballeros del Zodiaco'", expresó en el programa en vivo de América Hoy