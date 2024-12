Magaly contra Julián Zucchi sobre conflicto con Yiddá: "Bastante exagerado al hablar y miente"

El lío entre el argentino Julián Zucchi y la artista Yiddá Eslava se ha convertido en noticia de todos los días. En esta ocasión, la conductora Magaly Medina expresó su opinión sobre este conflicto de la expareja y tildó de mentiroso al ex integrante de 'Parchis'.

A través de las redes sociales, Yiddá Eslava salió a desmentir que había solicitado al argentino Julián Zucchi 40 mil soles por sus dos hijos. Ante ello, la conductora de tv, Magaly Medina dio su opinión sobre esta pareja que primero anunció que ya no ventilarían sus problemas al público, pero siguen realizando aclaraciones.

"Esta telenovela aún no termina, todavía hay cosas que entre ellos mismos no se aclaran, juran y hacen comunicados diciendo que ya lo van a dejar, que no van hablar nada más públicamente. Sin embargo, las aclaraciones siguen saliendo, ellos tienen muchos asuntos que no han terminado de resolver de manera fluida, adulta y tranquila. Lo que hace es responderse a través de las redes sociales", expresó.