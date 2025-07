Glenda Rodríguez a Dalia Durán tras imágenes con Jhon Kelvin: "Sabes que eres cachuda"

John Kelvin vuelve a estar en el centro del escándalo. Esta vez, fue captado por las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' en una salida con Glenda Rodríguez, su expareja que lo denunció por violencia física y psicológica en el pasado. El programa mostró imágenes del cantante ingresando al domicilio de Glenda en San Martín de Porres, donde habría pasado la noche con ella.

Glenda Rodríguez confirma reencuentro con John Kelvin

En declaraciones para el programa conducido por Magaly Medina, Glenda Rodríguez no esquivó las cámaras y habló sobre su cercanía con John Kelvin. Aunque no brindó detalles, dejó claro que no buscaría negar lo sucedido.

"Mira, no sé por qué no le preguntas a él, pero ya las imágenes están. Si yo te lo niego, voy a quedar como mentirosa ante todo el Perú", declaró.

La joven incluso compartió un video donde se vería un momento de intimidad entre ambos. Según dijo, se trataría de un "reencuentro" y no algo formal. Además, lanzó un mensaje directo a Dalia Durán, expareja y madre de los hijos de Kelvin.

"Un remember no es nada malo, entre nosotros hay un feeling. Solo es un remember, no nos hemos dado nada más", dijo, para luego añadir: "Tú sabes que eres cachuda y lo haces que me bloquees por gusto".

Magaly Medina critica a John Kelvin

Las imágenes difundidas no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien cuestionó duramente tanto a Glenda Rodríguez como a Dalia Durán por mantenerse cerca de John Kelvin, a pesar de los antecedentes públicos que existen.

"Esta chica no aprende la lección. Ya lo denunció, le puso una orden de alejamiento, pero parece que le gusta seguir con este hombre. Lo mismo Dalia", comentó la conductora.

Medina también arremetió contra las recientes declaraciones de Kelvin, quien había manifestado su deseo de reconciliarse con Dalia. Para la periodista, los actos del cantante demuestran que sus promesas de cambio son solo fachada.

"Que vea Dalia que ese es el gran cambio que promete. Porque se viste de blanco y dice unas cuantas frases bonitas cree que ya cambiaron, pero en realidad los cambios vienen de adentro", sentenció.

La polémica en torno a John Kelvin parece no tener fin. El reciente encuentro con Glenda Rodríguez, sumado a sus intentos de acercamiento con Dalia Durán, dibujan un panorama lleno de contradicciones. Mientras tanto, figuras como Magaly Medina continúan señalando la falta de coherencia en las acciones del cantante.