Mónica Cabrejos y John Kelvin protagonizan fuerte cruce: "La negación es parte de la adicción"

Mónica Cabrejos y John Kelvin tuvieron un fuerte cruce de palabras. La periodista y el cantante se enfrentaron en plena emisión del programa "Esta Noche", dejando al descubierto sus posturas totalmente opuestas sobre el tema de las adicciones. Mientras John insistía en que no tiene problemas con el alcohol, Mónica lo cuestionó sin rodeos, desatando un momento cargado de tensión frente a cámaras.

John Kelvin y Mónica Cabrejos protagonizan tenso momento

Un cruce de palabras encendió el programa de la Chola Chabuca "Esta Noche", cuando Mónica Cabrejos y John Kelvin protagonizaron un momento bastante tenso. El cantante negó tener problemas con el alcohol, pero la periodista no dudó en responderle con firmeza, generando incomodidad entre los presentes.

John Kelvin asegura que no tiene adicciones. Todo empezó cuando John Kelvin habló de su pasado y aseguró que, aunque pasó momentos difíciles, no es adicto.

"Yo me refugiaba, estaba muy mal, me refugiaba en el alcohol. Yo no tengo problemas con el alcohol, o sea, yo no soy alcohólico, yo no tengo ninguna adicción al alcohol ni a ninguna sustancia", dijo ante las cámaras.

Su declaración generó reacciones inmediatas, sobre todo de parte de Mónica Cabrejos, quien le respondió con una frase que dejó helado al set. La periodista le explicó que uno de los síntomas más comunes en personas con problemas de adicción es justamente no reconocerlo.

"La característica principal de cualquier problema de adicción es justamente la negación. O sea, yo no reconozco porque siento que puedo controlar", señaló. John intentó defenderse: "Pero yo sí reconocería, Mónica". Sin embargo, Mónica fue clara: "No, es que no tienes...". El cantante, ya molesto, insistió: "¿Por qué no tendría que reconocer que estoy enfermo? (Jonathan no...) Estás hablando de un punto de vista personal y lo respeto". Ella le respondió tajante: "Estás equivocado".

La conversación subió de tono cuando John le dijo que ella no era él, ni su corazón o alma. A lo que Mónica respondió calmadamente.

"No eres mi cerebro, no eres mi corazón, no eres mi alma, no eres mi espíritu", argumentó Jhon. "Yo soy una espectadora y una observadora de tu conducta", contestó Mónica.

En ese momento, la Chola Chabuca trató de calmar las cosas tras el tenso momento entre Mónica Cabrejos y Jhon Kelvin.

"Tú has manifestado esa situación, yo también se la he preguntado y dejémoslo ahí. Que sea un tema que él tenga que resolver en el ámbito privado", mencionó la Chola Chabuca.

Mónica Cabrejos aclara sus intenciones

Pese a la tensión, Mónica Cabrejos aclaró que su intención no era atacar a John Kelvin, sino generar conciencia.

"No he venido a que acá te arrodilles ni grites. Esa es tu vida. Yo estoy aquí y aprovecho este momento para que la gente en casa tome conciencia de cosas que muchas veces están normalizadas", indicó.

Este enfrentamiento dejó en evidencia que los temas personales, como las adicciones, siguen siendo delicados en la televisión. Mientras John Kelvin niega tener problemas, Mónica Cabrejos insiste en que es importante reconocerlos y hablar con la verdad. El público, como siempre, sacará sus propias conclusiones.