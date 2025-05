Greissy Ortega internada tras presunta pelea con Milena Zárate: "Mi hemoglobina ha bajado mucho"

¡Qué fuerte! La colombiana Greissy Ortega está hospitalizada tras sufrir una descompensación, y todo esto habría ocurrido justo después de un presunto enfrentamiento con su hermana, Milena Zárate, en las instalaciones de América Televisión. Así lo reveló Magaly Medina en su programa, desatando una nueva polémica entre las hermanas.

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, se encuentra hospitalizada luego de presuntamente haber protagonizado un tenso enfrentamiento con su hermana mayor en el estacionamiento de América Televisión. Según Magaly Medina, el altercado, que incluyó insultos y hasta un posible escupitajo por parte de Greissy a Milena.

Desde el hospital, Greissy publicó una historia en Instagram contando que sufre de anemia y que su hemoglobina bajó bastante.

Greisy Ortega anuncia que está hospitalizada. (Instagram)

Agradecida con su pareja e hijos. En medio del difícil momento, la colombiana no dejó de agradecer a quienes la acompañan.

"Muchas gracias a las personas que me están llamando y escribiendo a preguntar cómo estoy" , publicó.

Además, le dedicó unas palabras especiales a su pareja, Randol Pastor, quien ha estado a su lado en esta situación.

Historias de Greissy Ortega. (Instagram)

Sus hijos, su mayor fuerza. Greissy, quien está embarazada, compartió un video de sus tres hijos y confesó que ellos son su mayor motivación.

"Mi fuerza no viene de mí, sino de mis tres pedacitos de vida que me sostienen. Los amo y los extraño. Voy a poner todo de mi parte y sé que Diosito me ayudará para estar de nuevo juntos, mis niños", escribió.