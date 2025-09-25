Hija de Tinelli lanzó irónico "gracias, Milett" en anuncio de ruptura y periodista señala: "Se burla de ella"

Un final que encendió más chismes que romance. La ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no solo sorprendió a sus seguidores, sino que reveló un tenso momento en pleno streaming del conductor argentino. Allí, frente a miles de espectadores, su hija Cande soltó una frase que muchos interpretaron como una burla directa a la modelo peruana, desatando una nueva ola de comentarios.

Cande Tinelli se burlaría de Milet tras ruptura con Marcelo

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin, pero la noticia no solo sorprendió a los fans: también dejó un momento incómodo en el streaming que el conductor argentino realiza cada noche. Según el periodista de espectáculos Agus Rey, la hija del presentador, Cande Tinelli, no perdió la oportunidad de lanzar un comentario que muchos consideran una burla directa hacia la modelo peruana.

"Marcelo anuncia la separación 10 minutos antes de terminar el streaming. Estaba presente Cande Tinelli, que se burla de Milett cuando Marcelo anuncia esto y le dice: 'Gracias, gracias Milett', como diciendo 'chau, hasta nunca'", contó Agus Rey en entrevista con Magaly Medina. Marcelo intentó bajar la tensión: "Marcelo le dice: 'No, bueno, tampoco digamos tanto'", señaló.

La conductora de "Magaly TV La Firme" no dudó en señalar que el comentario de Cande fue una clara burla y una muestra de distancia con Milett. Subrayó que la hija de Marcelo Tinelli dejó ver, sin rodeos, que la ruptura no le causa ninguna pena ni sorpresa.

"Era como si hubiera dicho: 'Gracias por haber actuado en mi película. Gracias'. No ha formado parte de su vida", comentó Magaly, quien resaltó que Cande nunca ocultó su alivio por la separación de su padre.

Viejas rencillas en la familia Tinelli. Agus Rey recordó que la relación de Milett con las hijas de Tinelli nunca fue la mejor, sobre todo desde que se grabó el reality para Prime Video. Ahora que se confirmó una segunda temporada, la situación de Milett es incierta.

"En el programa Milett tenía el rol de villana. Todas las hijas opinaban de ella y hablaban de lo insoportable que era a sus espaldas", reveló el periodista. "Seguramente la editen, la corten y la saquen", sostuvo Rey, dando a entender que las imágenes en las que aparece la peruana podrían quedar

El futuro de Milett en Argentina

Mientras el nombre de Milett Figueroa sigue sonando en redes, la gran pregunta es qué pasará con ella ahora que terminó su romance con Tinelli. El periodista añadió que la peruana nunca fue contratada como actriz ni tuvo ofertas importantes.

Agus Rey fue tajante: "No hay un lugar en el medio para ella. Nunca tuvo proyectos sólidos en el país, más allá de los trabajos que consiguió gracias a su relación con Marcelo". "Lo que tuvo fueron los trabajos con él y las cosas que hizo en el jurado o algún otro evento, pero nunca la contrataron como actriz", dijo.

Magaly también advirtió sobre el reto económico que enfrenta Milett si decide quedarse en Buenos Aires. Rey coincidió en que el panorama no es alentador.

"Ella tiene que mantenerse allá, pagar un departamento. ¿Y quién le va a costear eso?", preguntó la conductora. "No creo que pueda sostenerlo mucho, más allá de que haga alguna que otra cosa. No hay un lugar en la televisión argentina para Milett", opinó el periodista argentino.

En conclusión, la historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa termina con un final inesperado y un comentario que sigue dando de qué hablar. El "gracias, Milett" de Cande dejó en claro que, al menos para la familia Tinelli, este capítulo ya quedó cerrado.