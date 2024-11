¡Impresiona! Lis Padilla sorprende a sus seguidores con su NUEVA FIGURA tras realizarse cirugía estética

La popular tiktoker Lis Padilla, conocida por su famoso baile del tema "Son de Amores", estrena nueva figura tras someterse a una cirugía estética. Esta decisión se produce poco tiempo después de su separación de "El hombre de la casa", lo que agrega un toque emocional a su transformación.

La reconocida tiktoker Lis Padilla, famosa por su baile al ritmo de "Son de Amores", ha sorprendido a sus seguidores al realizarse una lipotransferencia. Su decisión llega poco después de su ruptura con "El hombre de la casa", dando un giro emocional a este cambio en su apariencia.

Recientemente, Lis compartió su experiencia en Instagram y TikTok, donde mostró su entusiasmo por la cirugía. "¡Es hoy, es hoy! Gracias a Dios, salió todo bien" , escribió emocionada el día de la operación. Este cambio no solo se trata de su apariencia, sino también de un nuevo capítulo en su vida personal.

Después de la cirugía, Lis Padilla fue dada de alta, pero regresar a casa no fue tan fácil como pensaba por el proceso de recuperación.

"Ya me dieron de alta, estoy regresando a casa para tomar reposo. Me estoy yendo en esta posición por lo que me han hecho en mis glúteos", contó, con un toque de humor que siempre la caracteriza.