¿Indirecta para Julián Zucchi? Yidda Eslava lanza contundente mensaje sobre la crianza de sus hijos

Yiddá Eslava y Julián Zucchi estuvieron en una relación durante mucho tiempo y el año pasado anunciaron el fin de la misma, supuestamente en buenos términos. Sin embargo, pocas semanas después iniciaron una batalla mediática en la que la actriz acusó a su expareja de haberle sido infiel y ahora habría lanzado un mensaje contra él a través de sus historias de Instagram.

Yiddá es muy activa en redes sociales y frecuentemente comparte el día día con sus pequeños. Es así que, en las últimas horas compartido una foto con ellos en la que lucen muy felices, pero lo más llamativo fue el texto que acompañó la imagen.

" Por ellos, hago lo que sea yo sola contra el mundo" , escribió Yiddá, quizá dando a entender que ella se hace cargo sola de sus dos hijos, ya que anteriormente también insinuó que Julián no es un padre presente.

El actor volvió a la pantalla chica después de varios meses y en una entrevista con la Chola Chabuca aseguró que uno de los momentos más dolorosos de su vida fue cuando corrieron rumores de que es un mal padre.

"Eso fue lo más duro para mí, el momento en el que todo el mundo hablaba de mi vida, me han dicho 'mal padre', que 'rompí una familia'. Me han dicho tantas cosas que yo solo sé que son mentira. Fue doloroso cuando se metieron con mi rol como padre", expresó.

Asimismo, destacó que está muy agradecido con nuestro país por brindarle la oportunidad de crecer profesionalmente. "Yo amo a este país, pero en algún momento el país que me vio crecer, que me adoptó, el medio en el que trabajé de chico me estaba haciendo tanto daño", concluyó.

La renuncia de Priscila Mateo al programa de Magaly Medina ha provocado una polémica debido a que usuarios han afirmado que la reportera no tuvo la suficiente 'correa' para apechugar los comentarios negativos que le hacía su propia jefa al hacer público su romance con la ex pareja de Yiddá Eslava.

Sin embargo, ha sido Julián Zucchi quién decidió no ser ajeno a la decisión de su actual pareja y recalcó que no presionó en su decisión a Priscila por el contrario la viene apoyando en lo que ella decida que es mejor para su carrera.

Es así que, Julián Zucchi ha estado en medio de la polémica durante los últimos días, mientras que su expareja Yiddá Eslava habló sobre la crianza de sus hijos en redes sociales.