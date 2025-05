¿Indirecta a Pamela López? Yiddá Eslava sobre presentar a sus hijos a su nueva pareja: "Yo los cuido"

Yiddá Eslava sorprendió al hablar sobre su actual relación sentimental con Ángel Fernández, con quien lleva un año y medio. Aunque afirmó que su romance va bien, llamó la atención que aún no ha presentado a su pareja a sus hijos menores. Además, lanzó un dardo contra Pamela López.

Yiddá opina sobre Pamela y Paul

La actriz explicó que no considera prudente incorporar a alguien nuevo a la vida de sus pequeños si no está completamente segura del paso. Asimismo, precisó lo más importante es resguardar la estabilidad emocional de los niños, y según sus palabras, no todos toman en cuenta cuando inician una nueva relación.

Este mensaje fue interpretado por muchos como una indirecta para Pamela López, exesposa de Christian Cueva, quien actualmente mantiene una reciente relación con el cantante Paul Michael. A pesar del poco tiempo de relación, pasan mucho tiempo junto a los tres hijos de Pamela en la misma casa.

Si bien Yiddá evitó criticar directamente a Pamela, dejó claro que ella actuaría de forma distinta. Considera que no se debe apresurar el proceso de vincular a los hijos con una nueva pareja, sobre todo si estos aún son pequeños. El bienestar emocional de los menores es, según ella, lo primordial.

"No la voy a criticar. Ella sabe lo que siente y lo que hace, respeto eso. Yo no lo haría, yo cuido a mis hijos", sentenció.

Paul Michael juega con los hijos de Pamela López

Pamela López y Paul Michael pasan sus días juntos, luego de anunciar que son salientes exclusivos. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que, la tarde de ayer, Pamela López mostró cómo los hijos que tiene con Christian Cueva comparten y juegan con el cantante.

Un reciente video publicado por Pamela llamó la atención de todos, ya que muestra el preciso instante en que el cantante de salsa juega con los hijos de Pamela López, al parecer en la casa de la influencer. Paul y los niños se muestran muy divertidos y disfrutando de un momento familiar, ya que juegan con pistolas de juguete.

"Ay, Dios mío. Reunión de trabajo dijeron", escribió Pamela López en la descripción del video, dando a entender que posiblemente se había reunido con Paul para hablar de negocios, pero la diversión con sus hijos tomó el control del momento.

Es así que, Yiddá Eslava dejó entrever que no está dispuesta a apresurar decisiones que puedan afectar emocionalmente a sus hijos. Su mensaje ha sido interpretado como un consejo velado para otras madres, resaltando la importancia de pensar en los pequeños antes de involucrarlos en nuevas relaciones sentimentales.