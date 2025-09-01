Influencer revela detalles de lo que pasaba dentro del 'bunker' de Jefferson Farfán: "No había señal"

La influencer y conductora de pódcast Macla Villamonte sorprendió al público al dar a conocer detalles sobre el famoso búnker de Jefferson Farfán. Aunque nunca asistió personalmente, compartió la información que sus amigas le contaron tras haber ingresado al lugar donde el exfutbolista organizaba exclusivas reuniones.

Villamonte explicó que en varias ocasiones recibió invitaciones para sumarse a las celebraciones en esa vivienda, considerada legendaria por muchos de los asistentes. Sin embargo, decidió no acudir y prefirió mantenerse al margen. Aun así, fue testigo de los comentarios de quienes sí vivieron la experiencia y coincidían en que el sitio no era un espacio común.

¿Cómo era el bunker de Jefferson Farfán?

De acuerdo con los relatos que llegaron a la influencer, el búnker estaba diseñado como una auténtica discoteca privada. Para ingresar, los invitados descendían a un nivel subterráneo donde la señal de los teléfonos desaparecía por completo. Esta característica reforzaba la sensación de estar en un espacio cerrado y exclusivo.

"Mis amigas sí fueron y me contaron que el búnker es realmente un búnker, no tienes adentro señal. O sea, tú bajas y él (Farfán) tiene como una discoteca dentro de su propia casa y bajas, ahí no hay señal", indicó.

El ambiente, según lo narrado, contaba con boxes que recordaban a los reservados de las discotecas más exclusivas. La distribución permitía dividir a los asistentes en grupos reducidos y dar mayor privacidad a quienes deseaban compartir en un entorno más selecto. Los detalles coincidían en que el lugar estaba pensado para largas celebraciones.

Otro aspecto que llamó la atención fue la abundancia de bebidas, ya que los asistentes no tenían que preocuparse por pagar. Esta dinámica contribuía a generar una atmósfera de diversión continua.

"Depende de la fiesta que haga (...) Lo que sí me dijeron es que no tenían señal adentro y había como boxes, como si fuera una discoteca y separaban a la gente por boxes. Además, el trago era gratis", agregó.

Farfán estaría vendiendo su mansión

Hace unas horas, una publicación de la inmobiliaria Materializa Homes generó revuelo en TikTok, ya que anunció la venta de una casa que tiene varias características en común con la vivienda del exseleccionado.

El anuncio destaca que la residencia tiene más de 2.000 m² y está ubicada en La Planicie, uno de los barrios más exclusivos de Lima. Además, en el video se puede apreciar que la entrada cuenta con un amplio jardín y unas escaleras de piedra.

También se indica que la casa dispone de un área social para disfrutar con invitados y resalta la amplitud del lugar. Otro detalle importante es la presencia de un gimnasio completamente equipado con vista al exterior, y lo más llamativo del video es una piscina infinita.

Asimismo, se menciona que la habitación principal posee un balcón de buen tamaño con vista al exterior y, finalmente, que la propiedad goza de un buen clima todo el año.

Es así que, las declaraciones de Macla Villamonte han vuelto a poner en la mira el enigmático búnker de Jefferson Farfán. Aunque ella nunca asistió, sus revelaciones alimentan la intriga sobre uno de los lugares más comentados de las fiestas del exfutbolista peruano.