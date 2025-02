Ítalo Villaseca responde a Greissy Ortega: "No te daré dinero para que te vayas a comer con tu pareja"

Tras la entrevista de Randol Pastor y Greissy Ortega en Magaly Medina, Ítalo Villaseca se comunicó con los 'urracos' para contar su historia. Ante ello, reveló que mandó dinero a la madre de sus hijos y que podría demandar a su prometido.

Desde Estados Unidos, Ítalo Villaseca se comunicó con Magaly Medina donde declaró ante las acusaciones de Greissy Ortega y su actual pareja, Randol Pastor. Primero, inició afirmando que estuvo enviando dinero a la madre de sus hijos.

"Semanalmente le estoy mandando 200 dólares, que viene ser 800, mensual casi 3 mil soles. Cuando ella me manda mensaje y me dice que no le alcanza, que ya van estudiar. Le digo 'mira yo te voy a mandar para el estudio de mis hijos, pero no te voy a estar mandando para que tú agarres el dinero y te vayas a comer con tu pareja", expresó.