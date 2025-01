Janet Barboza en contra de que Milett sea conductora de América Hoy: "Es un gasto inútil, no tiene experiencia"

La presunta incorporación de Milett Figueroa a 'América Hoy' ha generado controversia entre las conductoras, especialmente con Janet Barboza, quien se mostró completamente en contra de la contratación de la novia de Marcelo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza no quiere saber nada de Milett Figueroa

En una reciente transmisión en vivo realizada por Janet Barboza y Ethel Pozo, la exconductora de 'Las movidas de Janet' aseguró que no cree que Milett esté lista para formar parte del grupo de panelistas del magazine matutino de América Televisión.

"No estoy de acuerdo, siento que le falta experiencia (...) No, porque siento que en conducción le falta experiencia, estar en un programa no te da la experiencia para conducir un programa diario", indicó la popular 'rulitos' en redes.

Sin embargo, la peor parte llegó cuando Janet minimizó el trabajo de Milett, indicando que su sueldo podría repartirse entre las conductoras actuales. "Milett no me parece, no estoy de acuerdo (...) Siento que es un gasto inútil, podemos repartirnos el presupuesto entre nosotros", agregó.

Finalmente, la ex de Nilver Huarac señaló que, a diferencia de Milett, Brunella Horna, quien renunció al programa en diciembre, ya tenía experiencia previa conduciendo programas de espectáculos.

Milett formaría parte de 'América Hoy'

Milett Figueroa ha conseguido destacar en el reality Los Tinelli y parece que la vida laboral le sonríe, ya que hay rumores de que sería la nueva conductora de América Hoy en la temporada de verano, esto tras la salida de Brunella Horna en diciembre.

Hace unos días el conductor Kurt Villavicencio mencionó en su programa, Todo se filtra, que el productor del programa matutino estuvo de visita en Argentina y habría aprovechado para fichar a la novia de Marcelo Tinelli como nueva conductora.

Sin embargo, el popular 'Metiche' también indicó que Milett solo estaría en el programa de América TV durante el verano, ya que ella tiene muchos proyectos en Argentina.

"Milett Figueroa sería el gran jale del verano, no de todo el año porque ella va a seguir en Argentina. Se la traerían para febrero y marzo como reemplazo de Brunella Horna", comentó Kurt Villavicencio.

Cabe resaltar que, hace poco, Milett Figueroa también confirmó que tiene varios proyectos en Perú, lo cual podría estar asociado a su etapa como conductora del magazine matutino de América TV.

De esta manera, Milett Figueroa sigue generando controversia con su posible ingreso a 'América Hoy' ya que Janet Barboza no está de acuerdo con que la novia de Tinelli una a las filas del magazine.