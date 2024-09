Javier Masías rompe su silencio tras acusaciones de acoso sexual ¿Alista demanda?

Recientemente, Javier Masías, conocido jurado de 'El Gran Chef Famosos', se ha visto envuelto en una seria controversia tras ser acusado de presunto acoso sexual por el influencer Angelo Alejos. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el crítico gastronómico negó rotundamente las acusaciones.

Ante ello, describió dichas acusaciones como una "calumnia" y afirmó que son un intento de perjudicar su reputación pública. Conoce las medidas que tomaría Javier Masías frente a esta situación.

La polémica empezó cuando el influencer Angelo Alejos compartió un video en TikTok insinuando que había rechazado a una figura televisiva. Aunque no mencionó el nombre del jurado, aseguró que lo revelaría si el video alcanzaba los 10 mil 'likes'.

En el video, Alejos, acompañado de la canción "Ojos Chinos " de El Gran Combo, soltó una fuerte acusación: "Así es como se imaginaba bailando en el cementerio ese panzón acosador que he rechazado más de 200 veces y es jurado de un programa de cocina" .

Las insinuaciones pronto se dirigieron hacia Javier Masías, especialmente después de un comentario controversial que hizo recientemente sobre la muerte de Alberto Fujimori. Para intensificar la polémica, Angelo Alejos publicó una captura de pantalla de una conversación en la que el supuesto jurado de 'El Gran Chef Famosos' le manifestaba su interés en conocerlo en persona.

Frente a las serias acusaciones, Javier Masías ha emitido un firme comunicado en el que niega rotundamente haber tenido algún comportamiento inapropiado y acusa a Angelo Alejos de difamación agravada. En ese sentido, el jurado de 'El Gran Chef' solicitó al tiktoker que se retracte, pues de lo contrario procederá legalmente.

"En las últimas 48 horas, a través de las redes sociales, he sido objeto de una calumnia debido a que se me acusa de haber cometido el delito de acoso. Angelo Alejos es el nombre del usuario que originó este rumor digital. Sostiene que tiene pruebas y, para liberarlas, ha solicitado 10.000 likes (me gusta) a sus seguidores", empezó diciendo Javier Masías.