Jefferson Farfán le habría ganado juicio a Melissa Klug por 1 millón de soles, según Janet Barboza

Melissa Klug vuelve a protagonizar un enfrentamiento legal con Jefferson Farfán. Esta vez, la empresaria busca un aumento en la pensión alimenticia para los dos hijos que tienen en común. Sin embargo, en medio de este proceso, salió a la luz que el exfutbolista ya le habría ganado otra demanda por un monto que rondaría el millón de soles.

Janet Barboza destapa deuda millonaria con Farfán

En la última edición de América Hoy, las conductoras debatieron sobre la nueva batalla legal entre la popular "Blanca de Chucuito" y el exseleccionado peruano. Lo que sorprendió a los televidentes fue la revelación de Janet Barboza, quien afirmó que Melissa Klug perdió un juicio contra Farfán por vulnerar un contrato de confidencialidad que le prohibía mencionarlo públicamente.

"Jefferson Farfán le hizo un juicio a Melissa Klug, entre otros, porque vulneró una cláusula de un contrato de confidencialidad donde ella no podía mencionarlo. Tengo entendido que ese juicio llegó a su fin y el ganador sería Jefferson Farfán. El monto de indemnización se considera un aproximado de 1 millón de soles", indicó Barboza.

Además, explicó que a Melissa, solo le quedaría un pequeño de 13 años con Jefferson Farfán ya que su otro hijo ya estaría próximo a cumplir a la mayoría de edad. Asimismo, recalcó que el tema está muy picante.

"Yo veo una Melissa, a diferencia de otras oportunidades, tranquila, pausada y en calma. Ella dice que necesita más dinero para la manutención de sus criaturas. Está todo muy peliagudo", agregó.

Melissa Klug insiste en aumentar la pensión

En el mismo programa, el abogado de Klug, Wilmer Arica, explicó que el pedido de conciliación presentado por su clienta forma parte de un proceso iniciado en 2017. Según indicó, se convocará nuevamente a Farfán para una última audiencia antes de acudir al Poder Judicial.

"Si es que no asisten a la segunda invitación, lo que corresponde es acudir al Poder Judicial, a fin de que se fije una pensión a favor de sus hijos", sostuvo Arica. El letrado también comentó que la abogada del exfutbolista aseguró que la citación anterior nunca llegó a manos de Farfán, algo que calificó como "muy extraño".

Por su parte, Melissa afirmó que busca llegar a un acuerdo y evitar más enfrentamientos. En declaraciones privadas a América Hoy, la empresaria subrayó que su objetivo es asegurar una buena educación para sus hijos.

"Ya tengo estos procesos... Hace 10 años que vengo batallando muchos juicios y quisiera que este 26, que es la última citación, se pueda llegar a un buen puerto por nuestros hijos. La mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos no son autos, casas, sino estudios; y mientras mis hijos terminen su carrera universitaria y los pueda pagar, yo estoy feliz y contenta con eso", expresó.

El próximo 26 de agosto será clave para definir si Melissa Klug y Jefferson Farfán logran un acuerdo o si la disputa pasa nuevamente a manos del Poder Judicial. Mientras tanto, la empresaria enfrenta la presión de una supuesta deuda millonaria que, de confirmarse, sumaría un nuevo capítulo a la larga lista de juicios entre ambos.