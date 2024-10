Jely Reátegui sorprende con talento oculto tras ganar "El Gran Chef": "Te lo tenías bien guardadito" (VIDEO)

Jely Reátegui, la reciente ganadora de la novena temporada de "El Gran Chef Famosos", ha dejado a todos boquiabiertos al mostrar una faceta que pocos conocían. La actriz, quien se llevó la 'olla de oro' en la emocionante final del 23 de septiembre, ahora ha decidido compartir su pasión por el pole dance, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales.

Jely Reátegui ha estado en la mira del público desde que se coronó como la ganadora de la novena temporada de "El Gran Chef Famosos" el 23 de septiembre. Su triunfo no solo le dio la 'olla de oro', sino que ahora está causando furor al revelar un talento poco conocido: el pole dance. Con esta nueva faceta, Jely ha sorprendido a sus seguidores y ha demostrado que su talento va más allá de la cocina.

Después de llevarse el gran premio, Jely no se detuvo y decidió compartir algo que había mantenido en secreto. En sus redes sociales, mostró su habilidad en el pole dance, una disciplina que combina ejercicios aeróbicos con movimientos de baile alrededor de una barra vertical. La actriz dejó claro que esta actividad es una de sus grandes pasiones, y los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar.

"¡Wao, te lo tenías bien guardadito! No conocía esa faceta tuya sexy" , escribió un admirador. Otro fan destacó: "El arte encarnado en una mujer. Qué manera de expresar en cada cosa que haces". Muchos elogios inundaron su publicación, destacando su flexibilidad y destreza. "El Pole Dance es increíble, yo lo estuve practicando un tiempo y me encantó" , comentó otro seguidor, compartiendo su propia experiencia.

El momento de la premiación fue muy emotivo para Jely. Cuando José Peláez la anunció como la ganadora, no pudo contener su alegría y saltó de felicidad. Su reacción fue contagiosa, y los presentes celebraron con ella.

"Estoy contenta, estoy muy emocionada. Me han metido una cargada que pensé que me iba a quedar pegada en el techo", dijo entre risas. Jely también mencionó lo bien que había competido junto a Diana Sánchez, quien fue una rival formidable. "Ya me sentía ganadora. Ha sido un proceso hermoso", afirmó.