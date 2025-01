Jimmy Santi sobre el supuesto hijo que tendría con una ciudadana de Rusia: "No lo conocí"

Jimmy Santi es un popular artista de más de 60 años de trayectoria musical, conocido por su éxito "Chin Chin". En una entrevista con Ricardo Rondón, el cantante llegó para presentar sus nuevos temas y revelar sobre el supuesto hijo que tendría en Rusia.

En el programa de Ricardo Rondón, el artista Jimmy Santi llegó para contar un poco más sobre su trayectoria musical y su vida personal. Es entonces, cuando habla sobre el rumor de que tendría un hijo tras una relación sentimental con una ciudadana de Rusia.

"Dicen que tengo un hijo con ella (decían que dejaste un hijo en Rusia) bueno, yo no podía ni sacarla, ni nada. 'Estoy embarazada de ti' es lo que yo me acuerdo, pero yo no lo conocí inclusive", expresó el cantante en el programa en vivo.