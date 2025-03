Johana Cubillas pone fin la polémica con Juan Ichazo y Macarena Vélez: "Lo mejor es terminar con la novela"

Johana 'Nena' Cubillas y Juan Ichazo, tras días de polémica por las imágenes del futbolista con Macarena Vélez, han decidido dar por cerrado el tema. La hija de Teófilo Cubillas anunció que ambos llegaron a un acuerdo para priorizar la estabilidad de sus hijos.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un mensaje en el que aseguró que ambos han optado por dejar atrás las diferencias y priorizar la tranquilidad de su familia. Además, reveló que el 9 de marzo, un día después del cumpleaños de Juan Ichazo, compartieron juntos un momento especial con sus hijos.

Asimismo, aclaró que Ichazo siempre será bienvenido en su casa para visitar a sus pequeños, desmintiendo las versiones que aseguraban que ella le impedía verlos. Finalmente, la 'Nena' Cubillas agradeció el apoyo de sus seguidores y resaltó la importancia de construir una comunidad basada en el respeto y el bienestar familiar.

Johana Cubillas lanza nuevo comunicado sobre Juan Ichazo.

Tras semanas de especulaciones y comentarios negativos, Johana Cubillas decidió aclarar su postura y responder a quienes la han calificado de "dolida". La influencer utilizó sus redes sociales para compartir imágenes junto a Juan Ichazo, asegurando que nunca ha puesto impedimentos para que él comparta con sus hijos.

"Ven, por eso no hablen sin saber. ¿Entonces yo soy la ardida que cuida a sus hijos? Desde que nos separamos, él sale todos los sábados y los viernes. Yo no he tenido la posibilidad de salir nunca porque tengo que cuidar a mis hijos. Si fuera la ardida, estaría haciendo un escándalo, pero me quedo tranquilita cuidándolos porque son mi prioridad. No es que él no los ame", expresó de manera tajante.