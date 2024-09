Johanna San Miguel fue vinculada a un accidente de tránsito: ¿Qué pasó con la exconductora de 'EEG'?

Johanna San Miguel está nuevamente en el ojo de la tormenta ya que fue vinculada a un accidente de tránsito en el distrito de Santiago de Surco. Las imágenes se han hecho virales en redes sociales y la ex conductora de América Televisión no se ha pronunciado hasta el momento.

¿Qué ocurrió con Johanna San Miguel?

Según Informacion difundida por el diario Trome, el hecho ocurrió cerca a la estación Cabitos de Surco y en el video que se ha difundido ampliamente en redes sociales se puede apreciar que una anciana está tirada en el piso y Johanna San Miguel estaciona su camioneta en medio de la pista y desciende de ella para ayudar a una anciana, que al parecer estaba herida.

Pese a que Johana intentó ayudar a la mujer en todo momento, esta se negó y prefirió continuar su camino como si nada. En redes sociales algunos acusaron a la actriz de estar involucrada en el accidente de tránsito, pero otros indicaron que ella sólo actuó de forma correcta al intentar auxiliar a la mujer, pese a que no fue responsable del hecho.

Sin embargo, la ex conductora de 'Esto es Guerra' no se ha pronunciado hasta este momento y tampoco se tiene un reporte oficial de la policía.

¿Por qué Johanna San Miguel salió de 'Esto Es Guerra'?

Johanna San Miguel ha formado parte de Esto es Guerra por muchos años y se ha caracterizado por su carácter fuerte y polémico en las competencias. Además, es recordada por ser la líder del equipo de los 'leones'. No obstante, sorprendió a muchos luego de anunciar su salida hace unos meses.

Ante ello, luego de jugarle una broma a Carlos Carlín en la entrevista, la actriz detalló el verdadero motivo tras su salida. "No, esta segunda vez, yo tomé la decisión de retirarme", añadió Johanna San Miguel, para luego confesar el verdadero motivo detrás de su inesperada salida del reality de competencia 'Esto es guerra'.

"Empezó 2 o 3 meses antes. Sentía que quería hacer cosas nuevas. Fueron 3 años y medio y también tenía un enorme cansancio emocional. Sostener un programa en vivo es bien fuerte y llegó un punto donde vives para el programa y yo vivía para el programa y no tenía tiempo para hacer cosas", sostuvo San Miguel.

No cabe duda que Johanna San Miguel es una de las figuras más controversiales del espectáculo y pese a que ya no está presente en un programa de televisión, reciente fue noticia al ser vinculada a un accidente de tránsito, en el que al parecer no tuvo mayor injerencia.