Johanna San Miguel se quiebra tras emotiva despedida de 'Esto es Guerra': "Sentimientos encontrados"

Hace pocas semanas, Johanna San Miguel anunció su despedida definitiva de 'Esto es Guerra', sorprendiendo a sus seguidores y compañeros el 15 de julio. Y es que después de 12 años siendo una figura clave del programa, su salida representa el fin de una era para el reality de competencia más popular de Perú.

Cabe resaltar que Johanna San Miguel no solo fue una de las fundadoras, sino también una pieza fundamental en el desarrollo del programa. Además, las cualidades que ha mostrado frente a las pantallas no será olvidada por los seguidores de la competencia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La despedida de la 'mamá leona' fue un evento significativo para los miles de seguidores del programa 'Esto es Guerra'. En ese sentido, Johanna San Miguel se despide de una larga etapa en la televisión como conductora del reality de competencia, no sin antes ser protagonista de un emotivo momento.

La decisión de Johanna San Miguel de abandonar 'Esto es guerra' no fue sencilla ni tomada a la ligera. En sus declaraciones, la presentadora de televisión explicó que su salida se debe a la necesidad de tomarse un descanso y disfrutar de más tiempo para sí misma. Aunque anteriormente ya había dejado el programa de manera temporal, esta vez San Miguel afirmó que su partida es definitiva.

"No es que me esté yendo a otro programa de televisión o a otra cosa. No es que tenga problemas de salud, simplemente es una para y poder estar con la familia", afirmó la conductora Johanna San Miguel durante la más reciente edición de Esto es Guerra.