Jorge Benavides y su mensaje tras la muerte de Yola Polastri: "Tenía esperanza de que nos sigas acompañando"

La muerte de Yola Polastri ha generado gran conmoción en el ambiente artístico peruano ya que se trataba de una de las figuras más icónicas de la TV. En ese sentido, Jorge Benavides envía un sentido mensaje mediante redes sociales para quien fue su maestra y compañera de trabajo.

El líder de 'JB en ATV' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir lo triste que se siente por el fallecimiento de la animadora infantil. Con una fotografía junto a Yola Polastri, el cómico recordó la época donde trabajaron juntos.

"Aquí estoy yo con 10 añitos haciendo lo que me gustaba hacer cantar. Esto sucedió hace 48 años y todavía tengo el vivo recuerdo de nuestra querida Yola. La primera vez que la vi me pareció algo increíble. Yo era un niño y ella era mi ídolo. Y por si fuera poco iba a trabajar al lado de ella, me convertí en parte de su elenco. Realmente fui un verdadero elegido", escribió al inicio de su mensaje.