Josimar anunció el fin de su relación con María Fe, pero lo borra inmediatamente ¿Se arrepintió?

Desde que Verónica González confirmó que está embarazada de mellizos de Josimar, la relación del salsero con María Fe Saldaña no estaría en buenos términos. Ahora, el peruano sorprendió con un comunicado que fue borrado a los minutos donde anunciaba el fin de su romance con la madre de sus dos últimos hijos.

Josimar lanza comunicado

A través de las redes sociales, Josimar publicó un comunicado para todos sus seguidores revelando que oficialmente terminaba su relación amorosa con María Fe Saldaña, la madre de sus dos últimos hijos. Aunque la publicación fue borrado al minuto prácticamente, usuarios lograron guardar la foto y lo compartieron con Samuel Suárez.

El creador de Instarándula quedó sorprendido por la rapidez en que el salsero eliminó su comunicado, pero obtuvo la imagen de la publicación. Entonces, procede a contar lo que decía en la publicación donde anunciaba que volvía a estar soltera otra vez.

"Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y mutuo acuerdo buscando lo mejor para cada uno, y sobre todo para el bienestar de nuestros hijos", expresó.

Aunque no da información sobre la razón de su separación, se cree que se debe a Verónica González conocida como la 'prima'. El peruano solo atinó a pedir que no sofocaran a María Fe Saldaña con llamadas por el bienestar de su familia.

"Les pido comprensión y respeto en este momento, agradezco a todos que siempre nos mostraron cariño, pero también solicito a la prensa y los medios evitar incomodarla o mortificarla con llamadas por consideración a ella y nuestra familia. Hoy seguimos caminos distintos con gratitud por lo que hemos vivido y deseándonos lo mejor mutuamente", agregó.

¿Se habría arrepentido?

Según comenta el periodista de Instarándula, el salsero se pudo haber arrepentido de su decisión de dar la información del fin de su romance con la madre de sus dos últimos hijos o se habrían amistado aparentemente. Como se recuerda, María Fe habría revelado que ya no estaría con el cantante tras enterarse de la infidelidad con la 'prima', pero lo perdonó.

De esta manera, Josimar sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado anunciando el fin de su relación con María Fe Saldaña, pero borrarlo al minuto de sus redes sociales. Al parecer, la pareja no estaría en un buen momento tras el supuesto embarazo de Verónica González del peruano.