Jossmery lanza dardo contra Maya Goñi por no asistir a la fiesta de Fabio Agostini: "Yo sí soy leal"

La modelo Jossmery Toledo sorprendió con su presencia en el lanzamiento del canal de streaming de Fabio Agostini. Mientras muchas figuras del espectáculo se dieron cita para apoyar al español, la gran ausente fue su ex pareja y amiga, Mayra Goñi.

Durante la fiesta, Jossmery fue abordada por las cámaras del programa América Hoy y no dudó en opinar sobre la notoria ausencia de la cantante. En sus declaraciones, dejó entrever que la lealtad entre amigos es fundamental, dejando un dardo dirigido a Mayra.

Toledo aseguró que ella sí asistió porque valora la amistad y respeta los vínculos. También destacó que Fabio siempre ha estado presente cuando sus amistades lo han necesitado. Su comentario fue interpretado como una crítica directa a Mayra, generando controversia.

La modelo remarcó que tanto ella como Fabio se consideran personas leales. Sin mencionar nombres, insinuó que no todos los del círculo cercano comparten ese mismo valor. Las redes sociales comenzaron a comentar la indirecta.

En contraste, Fabio Agostini se mostró tranquilo y evitó entrar en polémicas. Agradeció la presencia de sus invitados y destacó la importancia del respaldo en momentos clave de su carrera. Jossmery, por su parte, disfrutó de la noche junto a otros influencers.

La tensión entre ambas figuras públicas parece haber salido a flote con este nuevo episodio. Aunque no se confirmó una enemistad, los comentarios dejaron clara una diferencia de actitudes frente a la amistad y el apoyo.

En declaraciones a los medios, Fabio aclaró que Mayra había confirmado su presencia inicialmente. Sin embargo, en los días previos le comentó que debía viajar a Miami por compromisos personales. A pesar de eso, surgieron versiones que indicaban que no habría salido del país.

"Todas las personas que son especiales están aquí hoy. Mayra sí estaba invitada, pero no vino. ¿Por qué, si yo fui al lanzamiento de su canción? No sé, pregúntale a ella por qué no vino. A mí me dijo que tenía un viaje a Miami, pero luego también me contaron algunas personas que no se había ido a Miami", indicó.