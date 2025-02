Jossmery Toledo destruye a Neutro tras viaje a Colombia: "Me arrepiento de ese chibolo"

La expolicía y modelo Jossmery Toledo no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra el streamer Neutro, con quien viajó a Colombia para una supuesta colaboración. Durante su visita al programa "América Hoy", la influencer dejó claro que se arrepiente de haber aceptado la invitación y lo calificó como un joven inmaduro.

Jossmery arrepentida de viaje a Colombia con Neutro

Jossmery Toledo asistió a "América Hoy" como invitada. Allí, Edson Dávila 'Giselo' le preguntó por su viaje C Colombia con Neutro.

"¿Un streamer te invitó a Colombia?", consultó curioso. Jossmery, sin dudarlo, respondió: "Claro, fue por colaboración. La verdad que me arrepiento de ese chibolo. Neutro es un chico inmaduro porque tiene 20 años", sentenció. Sin embargo, dejó en claro que no se trata solo de la edad, sino de su actitud. "No cumplió con ciertas cosas, se portó un poco mal", agregó.

¿Neutro le pidió fingir una relación? El tema se puso más interesante cuando Ethel Pozo le pidió más detalles sobre su acuerdo con Neutro.

19.02.25 | Jossmery Toledo se arrepiente de viaje a Colombia con Neutro. Fuente: América Hoy pic.twitter.com/zlmFGtD3GM — @ghelanma (@ghelanma) February 19, 2025

"Te invita a Colombia para hacer show, a una isla, ¿no cumplió?", preguntó Ethel. Jossmery explicó que el plan inicial era generar contenido en un destino paradisíaco, pero él no respetó el trato. "Él me llama y me dice: 'Jossmery, hay que hacer un show como tipo de pareja'. Algo así le entendí. Yo le dije que no, porque no puedo hacer una relación falsa", reveló.

Al escuchar esto, Janet Barboza no pudo ocultar su sorpresa y preguntó directamente si le había propuesto tener una relación falsa.

"¿Te propuso falsear una relación?", cuestionó impactada Janet. Sin dudarlo, Jossmery respondió: "Algo así".

El negocio de los streamers: ¿Todo es show?

Mientras en el set se analizaba la polémica, Ethel Pozo comentó sobre cómo los streamers han encontrado una mina de oro vinculándose con figuras de la farándula.

"Ellos facturan de lo lindo... El chico Neutro, que te invitó a Colombia, mira lo que dice que gana. Eso es como un imán. Todo el mundo se quiere pegar", señaló.

Pero Jossmery Toledo fue tajante y aclaró que su intención nunca fue aprovecharse de la fama de Neutro.

"En realidad, yo no me quise pegar a él a nada. Solo fue una colaboración, porque yo quería ir a una isla, a Cartagena. Y al final no cumplió con eso, no cumplió con nada", sostuvo.

19.02.25 | Jossmery Toledo sobre Neutro, Mayra Goñi y Fabio Agostini. Fuente: América Hoy pic.twitter.com/mzhbyh9YC7 — @ghelanma (@ghelanma) February 19, 2025

Cuando parecía que todo se calmaba, Janet Barboza soltó una pregunta explosiva sobre si Mayra Goñi la había 'parchado' por Neutro. Jossmery no tuvo problema en confirmar el rumor, revelando que sí. Incluso mencionó que recibió una advertencia para que "no le lave la cabeza".

Lo sorprendente es que no solo mandó un mensaje para ella, sino también para Fabio Agostini, quien aparentemente también está involucrado, y según Jossmery, compartirá su versión cuando tenga la oportunidad. Janet Barboza no tardó en deducir que esto significa que Mayra podría estar en una relación con Neutro.

Jossmery, fiel a su estilo franco, comentó que si alguien da ese tipo de advertencias, es porque hay algo más detrás. Antes de cerrar el tema, dejó claro que en el mundo de la farándula, muchos eventos se manejan como un espectáculo para generar contenido y polémica, y que las personas de la televisión son conscientes de esto.

Sin duda, Jossmery Toledo no tiene un gran recuerdo de su viaje a Colombia con Neutro, y menos del streamer, de quien no dudó en criticar. Lo que es seguro es que la farándula y los streamers cada vez se mezclan más, y los enfrentamientos están a la orden del día. ¡Habrá que estar atentos a los próximos capítulos de esta historia!