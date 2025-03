Juan Ichazo no apoyó a Macarena Vélez en EVDLV, según Beto Ortiz: "Se acercaba a reclamarle cosas"

Beto Ortiz concedió una entrevista a un conocido medio, donde reveló detalles sobre la participación de Macarena Vélez en El Valor de la Verdad. Según el periodista, Juan Ichazo no solo no la apoyó, sino que la cuestionaba constantemente durante los cortes comerciales, generando aún más presión en un momento clave para la modelo.

Ortiz afirmó que, cada vez que el programa se detenía por una pausa, Ichazo se acercaba a Vélez para reclamarle por sus respuestas. Le cuestionaba por lo que había dicho y pedía explicaciones, algo que, en opinión del conductor, resultaba innecesario y poco solidario en una situación de alta tensión emocional.

El periodista explicó que, en un formato como El Valor de la Verdad, el participante enfrenta preguntas difíciles y expone aspectos íntimos de su vida. Por eso, lo ideal sería recibir comprensión y apoyo de su entorno. Sin embargo, en el caso de Vélez, Ichazo optó por reprocharla, lo que pudo haber afectado su desempeño.

Beto recalcó que no conoce personalmente a Ichazo y que solo lo vio durante la grabación del programa. Sin embargo, su impresión fue que su actitud no ayudó a Vélez en lo más mínimo. En lugar de ser un respaldo para ella, se convirtió en un factor que incrementó la presión emocional que ya estaba viviendo.

El conductor mencionó que no le preocupan las reacciones que pueda generar su testimonio. Para él, fue evidente que Ichazo no asumió un rol de apoyo, sino de confrontación. Considera que, en un momento tan difícil como el que vivió Vélez en el set, lo último que necesitaba era enfrentar más cuestionamientos.

"No me gustó eso, y te lo digo sin ningún temor a que él se moleste. Me da lo mismo. Él fue a reclamarle cosas, a reprocharle que 'qué has dicho y no sé qué'", sentenció el conductor de EVDLV.