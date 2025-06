Juan Ichazo ingresa a 'EEG', pero Magaly lo destruye: "Solo lo conocemos por cargar a Macarena Vélez"

Juan Ichazo vuelve a estar en el ojo de la polémica, ya que fue presentado como flamante competidor en Esto es guerra. Sin embargo, su nueva aparición no fue del agrado de Magaly Medina, quien utilizó su espacio televisivo para criticar duramente al argentino, indicando que solo es conocido por pelearse con su expareja, Johana Cubillas, y por ser el novio de Macarena Vélez.

En la noche de ayer, el programa Esto es guerra presentó dos nuevos ingresos. El primero fue Facundo González, quien ya ha sido participante del reality. Pero la verdadera sorpresa para todos fue Juan Ichazo, quien se hizo conocido hace unos meses por presuntamente haber dejado a Johana Cubillas para iniciar una relación con Macarena Vélez.

No obstante, el ingreso de Juan al reality de Pachacámac no fue bien recibido por Magaly, quien indicó que los productores solo buscan personas que hacen de su vida un escándalo. Además, recordó que Juan se hizo conocido por irse de fiesta con Macarena en el sur chico.

Por otro lado, se cuestionó por qué los programas de reality contratan a personas que no tienen ningún logro sobresaliente en la televisión o el mundo artístico, y siempre optan por figuras mediáticas envueltas en escándalos con otras personas del medio.

"¿De dónde los sacan, ah? Esperan a que la persona no haga nada, no sobresalga por nada, y ahí la llaman. Hay un montón así. Esos van a la banda de los perdedores. Están amontonando a unos desconocidos totales que no hacen nada", sentenció.