Julián Zucchi confirma su ruptura con Priscila Mateo: "No tengo a nadie, solamente a mis hijos"

Julián Zucchi, el famoso productor y actor argentino, ha hecho oficial su estado de soltería, y ha dejado claro que ya no está en una relación con la exreportera de "Magaly TV La Firme", Priscila Mateo. En una reciente aparición, Zucchi no dudó en compartir su nueva situación sentimental, afirmando con humor que está "soltero, pero nunca solo".

La noticia de la ruptura llega tras varias especulaciones sobre su relación. Durante un programa, Julián Zucchi confirmó que ya no está con Priscila Mateo, quien había expresado anteriormente que estaban "construyendo algo juntos".

"Soltero pero nunca solo... No tengo gatos, no tengo a nadie, solamente a mis hijos", declaró, dejando a todos sorprendidos con su sinceridad.

Este anuncio se produce días después de que se les viera por última vez juntos, especialmente porque el 31 de octubre, durante la fiesta de Halloween, ambos no compartieron el mismo espacio.

Las alarmas de un distanciamiento. La ausencia de Julián en la celebración del cumpleaños número 33 de Priscila encendió las alarmas. Mientras ella disfrutaba de su día con amigas, él fue visto en una fiesta, pero solo, lo que llevó a muchos a pensar que su relación estaba en problemas.

Según "Magaly TV La Firme", el actor argentino incluso había creado un perfil en la popular aplicación de citas Bumble mientras estaba en China, lo que aumentó las dudas sobre su compromiso con Mateo.

Por su parte, Priscila ha decidido mantener el silencio en redes sociales tras la ruptura. Sin embargo, ha dejado algunos mensajes que reflejan su empoderamiento.

En una publicación, escribió: "Me doy las gracias por todas las veces que me lancé por mis sueños, aunque no supiera si iba a ir bien", sugiriendo que está enfocada en su crecimiento personal y profesional.